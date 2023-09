„M-am opus prin veto la legea privind declarațiile de avere, care ar fi întârziat publicarea lor. Motivul este clar: declarațiile trebuie să fie dezvăluite în totalitate. În acest moment. Nu peste un an. Registrul trebuie să fie deschis chiar acum. Acest amendament cheie trebuie făcut înainte ca legea să poată fi adoptată din nou. În cel mai scurt timp”, a precizat liderul de la Kiev într-un mesaj publicat pe platforma socială X, fostul Twitter.

