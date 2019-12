De Daniel Ionașcu,

Unele dintre cele mai populare magazine și branduri din România funcționează în franciză: McDonald’s, KFC, Subway, Pizza Hut, Taco Bell, dar și H&M, Zara, Ikea, supermarketurile La Doi Pași și Shop & Go ori patiseriile Fornetti.

Ce este franciza

Franciza este o modalitate de colaborare între o societatea numită ”francizor” și altele numite ”francizate”.

Francizorul este cel care deține drepturile asupra unei mărci sau asupra unor proprietăți intelectuale. Francizații sunt cei care cumpără de la francizor dreptul de a folosi marca respectivă.

Francizorul oferă asistență de specialitate, iar francizații sunt cei care vând produsele sau serviciile către public. Aceștia au, însă, prin contract, o serie de condiții asupra a ceea ce trebuie să facă.

Francizații trebuie să aibă fondurile necesare pentru investiția inițială și să plătească anual sau lunar o anumită sumă pentru folosirea brandului.

Ce trebuie să faci, pas cu pas

Libertatea a întrebat oficial Asociația Română de Franciză ce trebuie să facă, pas cu pas, un român care vrea să își deschidă o astfel de afacere.

În primul rând, doritorii trebuie să își selecteze brandul sub care dorește să își deschidă franciza.

Apoi trebuie găsească compania care acordă francizele și să se adreseze managerului de vânzări sau persoanei care se ocupă cu selecția francizaților pentru respectivul brand.

Investiția inițială

Ca să primească acceptul, trebuie să respecte o serie de condiții în privința capitalului necesar.

”Dorința de a accede la un sistem/rețea de franchising nu înseamnă, neapărat și o reușită, francizorii având diferite politici de selecție a partenerilor lor; aceștia din urmă trebuie să îndeplinească niște criterii de natură pecuniară (să aibă capitalul necesar investiției – taxa de intrare plus costurile cu amenajarea, echipamente, chirii, salarii etc.), să posede anumite aptitudini sau studii/specializări, să deschidă locația într-o anumită zonă geografică etc.” Reprezentanții Asociației Române de Franciză arată:

De asemenea, francizorii pot cere scrisori de recomandare, cazier fiscal sau judiciar.

Ce presupune contractul

La rândul său, cel care vrea să deschidă o franciză poate cere un document de dezvăluire de informații. Mai poate cere date privind profitabilitatea, un audit ori analize privind deschiderea de unități în diverse locații.

”Francizorii și francizații trebuie să respecte obligațiile asumate prin contract, iar francizații nu trebuie să aducă atingere reputației sistemului de franciză prin nicio acțiune întreprinsă. În plus, ei trebuie să respecte drepturile de proprietate intelectuală și să nu dezvăluie informațiile confidențiale către terți care nu au legătură cu operațiunile zilnice” Asociația Română de Franciză:

Branduri celebre care sunt francize

Între cele mai populare francize din România, asociația dă ca exemplu La Doi Pași, un lanț de magazine alimentare care a ajuns la peste 1.000 de unități. Proprietarul mărcii este grupul german Metro, care și alimentează cu produse magazinele.

De asemenea, magazinele Shop&Go sunt francize ale grupului olandezo-belgian Ahold-Delhaize, în vreme ce Carrefour deține brandurile Express și Contact, date tot în franciză celor interesați.

Alte francize sunt restaurantele fast-food McDonalds, însă Asociația Română de Franciză spune că investiția într-o astfel de unitate poate ajunge la sute de mii de euro.

Tot din același sector de activitate se mai găsesc KFC, Subway, Uncle John sau Pizza Hut. În România, francizele pentru restaurantele KFC, Pizza Hut și Taco Bell sunt deținute de către Sphera Francise Group.

O franciză românească de succes din domeniu este lanțul de restaurante Mesopotamia. Aceasta a reușit ca în mai puțin de 10 ani să aibă peste 35 de unități proprii, mai bine de 600 de angajați și un număr de 5 francizați. În acest caz, însă, costurile sunt de circa 250.000 de euro pe franciză, mai arată asociația.

În privința cafenelelor, Starbucks funcționează în acest sistem. Franciza Starbucks din România este deținută de către compania poloneză Amrest.

Patiserii și cafenele

În domeniul produselor de patiserie, Fornetti are peste 800 de magazine deschise în sistem de franciză. Din anul 2016, Fornetti a fost preluat de grupul elvețian Arzyta AG.

Există însă alte francize ce pot fi folosite: 5 to go, So! Coffee, Gloria Jeans, Second Cup etc.

În domeniul dulciurilor există franciza Leonidas, care dă posibilitatea comercializării produselor brand-ului belgian.

Magazine de haine

”În retail există numeroase exemple de francize puternice ca: H&M, Pull & Bear, Zara, Tommy Hilfiger, Ikea, la fel și în zona de imobiliare: Remax, Century 21, Coldwell Banker etc” Asociația mai arată:

Și brandul Pegas are magazine în sistem de franciză, acestea comercializând biciclete.

Ai o marcă profitabilă? Cum poți să o transformi în franciză

De asemenea, își pot transforma afacerile în francize și cei care există deja pe piață. Magazinele acestora trebuie să fie însă profitabile și să aibă o marcă înregistrată.

Ulterior, patronii trebuie să ofere documente și asistență candidaților care doresc să licențieze marca respectivă.

Nivelul investiției pentru o franciză

Second Cup – 22.000 de euro

Japanos – 50.000 – 100.000 de euro

Re/MAX – 25.000 – 50.000 de euro

Uncle John – 50.000 – 100.000 de euro, plus 4% din cifra de afaceri lunară și 1,5% redevențe pentru marketing

Vodafone – 10.000 euro, plus o taxă de franciză ce pornește de la 2.500 de euro

5 to Go – 10.000 – 15.000 de euro, plus 4.500 euro taxa pe franciză

Meli Melo – 50.000 – 80.000 de euro, plus 5.000 de euro taxa de franciză

Sursa: Francize.ro, site-urile companiilor

