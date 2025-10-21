Inițiativa Wizz Air reprezintă o creștere semnificativă de 43% a numărului actual de piloți ai companiei.

Căpitanul Phil Cullen, director de operațiuni al Wizz Air UK, a subliniat importanța acestui program.

„Angajamentul nostru de a pregăti 1.200 de noi piloți până în 2028 reprezintă o investiție majoră în viitorul aviației și al economiei britanice”, a precizat acesta.

Selecția candidaților durează aproximativ șase luni, urmată de doi ani de pregătire intensivă.

Wizz Air încurajează aplicațiile nu doar din partea persoanelor cu experiență în aviație, ci și a celor care doresc o schimbare de carieră.

În prezent, Wizz Air are 2.800 de piloți, dintre care peste 250 în Marea Britanie. Compania operează o flotă de 243 de aeronave Airbus A320 și A321 și a transportat 62,8 milioane de pasageri anul trecut.

De la începutul operațiunilor în București în 2007, Wizz Air a transportat peste 50 de milioane de pasageri spre și dinspre capitala României.

