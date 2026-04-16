Condițiile în care a avut loc incidentul, catalogat de autorități ca fiind „grav”, sunt explicate de Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) în raportul final de investigație finalizat în luna martie 2026. Aeronava a decolat dimineața, în jurul orei 6.00, conform planului depus, cu destinația Amsterdam. După aproximativ 50 de minute de zbor, pilotul secund a declarat că începe să aibă o stare generală de disconfort. Zborul a continuat normal, fără evenimente, aeronava aterizând în siguranță. 

Potrivit raportului, pe aeroportul din Amsterdam, pe timpul pregătirii aeronavei pentru zborul de întoarcere la Otopeni, pilotul comandant l-a întrebat pe secund despre starea sa și dacă este nevoie să solicite asistență medicală. Acesta a răspuns că poate continua zborul, dar a solicitat ca, din motive de siguranță, zborul să fie executat tot de pilotul comandant, deși pentru zborul de retur, avionul ar fi trebuit să fie controlat de către pilotul secund.

Lipsa de odihnă și un posibil conflict cu comandantul

După aproximativ 50 de minute de zbor, secundul a început să manifeste din nou o stare de disconfort. Zborul a continuat normal, cu monitorizarea atentă a stării acestuia. În faza apropierii finale pentru aterizarea la Otopeni, după aproximativ două ore și 45 de minute, starea de disconfort s-a agravat, iar pilotul comandant a luat decizia de a declara starea de urgență, solicitând asistență medicală după aterizarea aeronavei. La locul de parcare al avionului a intervenit un echipaj de ambulanță pentru acordarea primului ajutor. Cei 87 de pasageri au fost debarcați pe ușa de acces din partea posterioară a aeronavei. Ulterior, pilotul secund, în vârstă de 57 de ani, a părăsit aeronava fără a avea nevoie de asistență suplimentară. Echipa medicală a constatat că acesta a suferit o stare lipotimică și a leșinat.

„Din declarația FO (pilotul secund – n.red.) reiese că starea de disconfort a fost cauzată de o serie de discuții conflictuale cu PIC (pilotul comandant – n. red.) începute imediat după prezentarea la aeroport și încheiate în momentul declanșării stării de disconfort. În timpul zborului de retur, în timpul discuției cu șeful de cabină, FO a afirmat că are o stare generală alterată, cauzată de lipsa odihnei în noaptea anterioară zborului, determinată de zgomot și de o soluție contra țânțarilor folosită în casă. Din declarațiile PIC și ale echipajului de cabină reiese că cele două zboruri s-au desfășurat în condiții standard și că nu au existat conflicte, presiuni sau indicii ale unui limbaj sau ton agresiv între membrii echipajului de zbor”, se precizează în raportul AIAS. 

Comisia de anchetă nu a putut verifica și ce au discutat cei doi piloți pe zborul București – Amsterdam, discuțiile nefiind înregistrate ca urmare a limitărilor tehnice ale sistemului aeronavei. Pe zborul de retur, convorbirile au fost normale și nu a rezultat existența unui conflict între cei doi piloți.

Disputa din cabină, neconfirmată de anchetă

„Pilotul secund și-a desfășurat activitățile specifice calității la bord – PM (schimbarea frecvențelor radio, convorbiri radio, etc). A avut inclusiv un dialog cu șeful echipajului de cabină, pe timpul cât pilotul comandant a părăsit cabina de pilotaj. În acest dialog, printre alte probleme abordate, a afirmat că «are o stare generală alterată, cauzată de lipsa odihnei în noaptea anterioară zborului, determinată de zgomot și de o soluție contra țânțarilor folosită în casă». După aproximativ două ore și 45 de minute de zbor, în apropierea aeroportului de destinație, starea de disconfort s-a agravat. Acesta a informat pilotul comandant despre condiția sa, și-a legat și blocat chingile de siguranță și a tras scaunul complet în spate pentru a nu interfera involuntar cu comenzile aeronavei. Incapacitarea totală a pilotului secund s-a declanșat la începutul operațiunilor de configurare a aeronavei pentru aterizare. Timpul scurs între declanșarea incapacitării și intrarea medicilor de la ambulanță în aeronava situată în locul de parcare a fost de aproximativ 10 minute”, se mai precizează în raportul AIAS.

Înregistrarea discuțiilor din cabină, disponibile doar pentru zborul de retur, precum și declarațiile celorlalți membri ai echipajului au confirmat doar afirmația pilotului secund în legătură cu lipsa odihnei în noaptea precedentă zborului. Conflictul cu pilotul comandant nu a putut fi confirmat de către anchetatori. La o săptămână de la eveniment, pilotul secund s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială pentru efectuarea vizitei medicale. Acesta a obținut licența medicală, dar nu a informat comisia medicală despre problemele medicale de pe zborul Amsterdam-București. Instituția medicală a fost informată ulterior de către reprezentanții TAROM. Bărbatul a fost chemat pentru efectuarea unei reexaminări medicale, în urma căreia acesta a fost declarat inapt temporar pentru zbor. În urma unei examinări ulterioare, pilotul a fost declarat apt cu limitări.

Deciziile TAROM după eveniment

„Orice membru al echipajului care se simte rău înainte de zbor trebuie să raporteze imediat acest lucru, pentru a nu compromite siguranța zborului. Este clar că există praguri înainte ca o ființă umană să ia în calcul acest lucru. Cu toate acestea, ar trebui să se țină cont că siguranța zborului poate fi compromisă dacă aceste aspecte nu sunt semnalate. În cazul în care un membru al echipajului se îmbolnăvește în timpul zborului, este la latitudinea comandantului sau a celui mai experimentat membru al echipajului din cabina de pilotaj să își asume responsabilitatea efectuării unei aterizări de urgență sau să continue zborul către aeroportul de destinație. Chiar dacă aeronavele cu echipaj minim de doi piloți au fost certificate pentru operațiuni temporare cu un singur pilot, pilotul rămas este într-o situație anormală și neobișnuită, în care volumul suplimentar de muncă crește vulnerabilitatea la erori”, mai susțin autorii raportului.

În urma evenimentului, compania TAROM a luat mai multe decizii, respectiv evitarea planificării în echipaj a celor doi piloți, planificarea viitoare a secundului din zborul respectiv în echipaj suplimentat cu Safety Pilot până la data suspendării limitărilor, planificarea acestuia în echipaj cu instructor de zbor sau comandant cu experiență, precum și evitarea planificării la zboruri care pot genera starea de oboseală (zboruri de noapte, zboruri cu durată mai mare de două ore pe tronson).

Șeful ITM București, care venea la birou cu Lamborghini de 300.000 de euro, a fost demis din funcție

Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Viva.ro
Anunțul de doar 33 de cuvinte făcut de Donald Trump în urmă cu scurt timp ține primele pagini: „M-am...”. Toți au făcut ochii mari când au auzit
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Transformare fizică incredibilă a fostului internațional coechipier cu Mutu! » „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.RO
Transformare fizică incredibilă a fostului internațional coechipier cu Mutu! » „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Prețul benzinei și al motorinei a scăzut joi, 16 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant
Știri România 09:39
Prețul benzinei și al motorinei a scăzut joi, 16 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant
Un român a trebuit să plătească 3.200 de euro pe aeroportul din Stuttgart ca să fie lăsat să se îmbarce în zborul spre București, deși avea bilet de avion
Știri România 08:42
Un român a trebuit să plătească 3.200 de euro pe aeroportul din Stuttgart ca să fie lăsat să se îmbarce în zborul spre București, deși avea bilet de avion
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
Adevarul.ro
Orașul secret al bogaților eliminat de pe Google Maps și păzit ca o fortăreață. Fiecare intrare este marcată cu „accesul interzis”
43 de ani de la victoria istorică a lui Mircea Lucescu în fața campioanei mondiale Italia: „Știam până și mâncarea și vitaminizarea italienilor”
Fanatik.ro
43 de ani de la victoria istorică a lui Mircea Lucescu în fața campioanei mondiale Italia: „Știam până și mâncarea și vitaminizarea italienilor”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Ce au spus Ilinca Vandici și Teo Trandafir după ce Mihaela Rădulescu a fost umilită de familia lui Felix Baumgartner: „Pui bodyguarzi la ușă”
Stiri Mondene 09:36
Ce au spus Ilinca Vandici și Teo Trandafir după ce Mihaela Rădulescu a fost umilită de familia lui Felix Baumgartner: „Pui bodyguarzi la ușă”
5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Stiri Mondene 15 apr.
5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
ObservatorNews.ro
Oraşul din România care caută forţă de muncă. Sunt sute de joburi disponibile 
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.ro
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Mediafax.ro
EXCLUSIV. Ce se întâmplă cu sumele suspendate pentru nerespectarea jaloanelor din a treia cerere de plată din PNRR?
Trump, avertisment șocant către Europa
StirileKanalD.ro
Trump, avertisment șocant către Europa
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Copii terorizați și umiliți de educatoare, într-o grădiniță din Craiova: „Vreau la mama”
KanalD.ro
Copii terorizați și umiliți de educatoare, într-o grădiniță din Craiova: „Vreau la mama”

Simina Tănăsescu, despre judecătorii CCR desemnați de PSD care au ieșit din sală când se vota legea pensiilor speciale: „Nu există nici o ruptură”
Politică 15 apr.
Simina Tănăsescu, despre judecătorii CCR desemnați de PSD care au ieșit din sală când se vota legea pensiilor speciale: „Nu există nici o ruptură”
Șefa CCR explică de ce au fost anulate alegerile din 2024, la un an și jumătate distanță de la decizia Curții: „Trei motive ancorate în Constituție”
Politică 15 apr.
Șefa CCR explică de ce au fost anulate alegerile din 2024, la un an și jumătate distanță de la decizia Curții: „Trei motive ancorate în Constituție”
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
Fanatik.ro
Destinația secretă unde a ajuns Corina Caragea. Prin ce peripeții neașteptate a trecut vedeta de la Pro TV
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi