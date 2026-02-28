UPDATE ora 12.35: Compania El Al anulează următoarele zboruri spre/dinspre Tel Aviv: 572 de astăzi (28 februarie) 571, 573 și 574 de mâine, 1 martie și 576 din 2 martie.

UPDATE ora 12.00: Cursa Hisky 237 București – Tel Aviv, cu decolare programată la ora 20.00, s-a anulat.

De asemenea, cursele Animawings A2700/A2701 București – Tel Aviv – București, programate mâine, 1 martie, se anulează și ele.

UPDATE ora 10.53: Cursa WizAir 3267 București – Dubai, care avea ora de decolare 13.15, s-a anulat.

Știrea inițială: În cursul zilei, pe Aeroportul Henri Coandă-Otopeni sunt programate mai multe zboruri spre și dinspre Tel Aviv, astfel:

WizzAir 3160 Tel Aviv – București și WizzAir 3263 București – Tel Aviv,

Hisky 8672 Tel Aviv – București și Hisky 237 București – Tel Aviv,

Tarom 155 București – Tel Aviv,

El Al 572 București – Tel Aviv.

Cursa Animawings 4432 București – Abu Dhabi, care a decolat deja, s-a întors pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, dar din motive de siguranță.

Mai mult, urmează să aterizeze pe Aeroportul Otopeni mai multe curse fără pasageri ale unor companii aeriene cu baza în Israel, care să își lase aeronavele pe aeroporturile din București.

Israelul a anunţat în această dimineață că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu era însă la Teheran în momentul atacului. El a fost evacuat înainte ca rachetele să lovească Iranul. În acest context, Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.

