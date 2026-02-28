Tarom nu spune că pasagerii își pot primi banii cheltuiți pe bilete

„Autoritățile israeliene au declarat închiderea temporară a spațiul aerian al Israelului și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv pentru zborurile civile până la data de 3 martie 2026, măsură publicată prin NOTAM-urile oficiale A0195/26 și A0196/26. În aceste condiții, zborurile comerciale regulate către și dinspre Tel Aviv nu pot opera. În consecință, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM informează că suspendă temporar operarea zborurilor comerciale către și dinspre Tel Aviv (TLV), în perioada 28 februarie – 3 martie 2026, inclusiv”, a transmis Tarom.

Astfel, sunt anulate zborurile OTP–TLV și TLV–OTP precum și a cursele de retur aferente:

28 februarie: RO155 OTP–TLV

1 martie: RO156 TLV–OTP, RO2153 OTP–TLV, RO2154 TLV–OTP

2 martie: RO155 OTP–TLV

3 martie: RO155 OTP–TLV, RO156 TLV–OTP

Compania va relua operarea zborurilor către Tel Aviv după ce lucrururile se vor liniști.

Foarte important, pasagerii cu zborurile anulate au dreptul la o singură opțiune, mai exact doar să facă o altă rezervare pentru altă dată. Asta deoarece comunicatul Tarom nu menționează varianta ca oamenii să își primească înapoi banii pe bilete.

„Pasagerii cu rezervări pe zborurile TAROM către/dinspre Tel Aviv în perioada afectată vor fi informați direct și pot opta pentru reprogramarea călătoriei (rebooking) pentru o dată ulterioară, după reluarea operațiunilor”, scrie în comunicat.

Libertatea a cerut lămuriri biroului de presă al Tarom și va reveni cu răspunsul când îl va primi.

Israel și SUA au atacat Iranul

Israelul a anunţat în această dimineață că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”. Trump a explicat că atacul vizează eliminarea „amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, nu era însă la Teheran în momentul atacului. El a fost evacuat înainte ca rachetele să lovească Iranul. În acest context, Israelul a închis spaţiul său aerian pentru zborurile civile.

Loviturile au avut loc în contextul războiului aerian din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice.