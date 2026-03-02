Întârzierile la granița terestră și procedurile de frontieră au întârziat deplasarea pasagerilor către aeroportul din Cairo, iar riscul depășirii timpului de serviciu al echipajelor a impus amânarea zborurilor.

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în țară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru și formalitățile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potențial de blocare a operațiunii curente, dar și a aeronavelor în Egipt, este inevitabil”, a transmis TAROM.

Potrivit companiei, întârzierile au fost cauzate de blocajele la granița terestră dintre Israel și Egipt, precum și de informațiile transmise cu întârziere către TAROM.

Estimările privind sosirea grupurilor de români la aeroportul din Cairo indică ora 6.00, în cel mai optimist scenariu.

„Pentru cei peste 300 de pasageri, formalitățile de acceptare și procesare bagaje vor depăși intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiții, riscul de depășire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potențial de blocare a aeronavelor în Egipt și impactarea zborurilor TAROM pe destinațiile curente (echipaje și aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent”, au explicat reprezentanții TAROM.

Pentru a preveni eventuale situații tensionate, întârzieri suplimentare sau erori, s-a decis amânarea operațiunii pentru seara de 2 martie, astfel încât grupurile să fie preluate în condiții optime.

Decizia a fost luată în coordonare cu autoritățile române, egiptene, Consulatul României din Cairo și organizatorii de grupuri.

„Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condițiile operaționale fiind aliniate pentru desfășurarea în siguranță a zborurilor. TAROM mulțumește pasagerilor pentru înțelegere și cooperare în această situație generată de factori externi transportului aerian”, a transmis compania în comunicat.

Compania TAROM a anunțat de ieri că organizează curse speciale pentru a aduce acasă românii blocați în Orientul Mijlociu.

Pe fondul tensiunilor care au loc în urma atacului SUA-Israel împotriva Iranului, compania a anunțat că este pregătită să opereze zboruri de repatriere pentru evacuarea și sprijinirea cetățenilor români aflați în zona de conflict.

Echipele TAROM lucrează direct cu Ministerul Transporturilor și cu celelalte autorități naționale, aflate în contact permanent cu reprezentanțele diplomatice ale României din statele din regiune.

Duminică, 1 martie, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat anularea a 34 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. Cursele vizate sunt spre şi dinspre cinci destinaţii importante: Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut şi Damasc.

