„În contextul situației tensionate în zona Orientului Mijlociu, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM este pregătită pentru organizarea unor curse speciale care să vină în întâmpinarea cetățenilor români aflați în perimetrul zonei de conflict. Odată cu obținerea aprobărilor din partea autorității egiptene pentru operarea de zboruri speciale Cairo- București, peste 360 de români vor putea ajunge pe Otopeni mâine-dimineață”, arată reprezentanții TAROM într-un comunicat de presă.

Echipele TAROM lucrează direct cu Ministerul Transporturilor și cu celelalte autorități naționale, aflate în contact permanent cu reprezentanțele diplomatice ale României din statele din regiune.

Totodată, personalul TAROM menține legătura și cu reprezentanții grupurilor de cetățeni români aflați în zonă, inclusiv cu grupul de pelerini surprins în Betleem la debutul conflictului, care se deplasează pe cale rutieră către Cairo pentru a se îmbarca pe zborul spre București.

„Șase profesioniști formează echipajul primului zbor special TAROM din Cairo, susținuți de la sol de echipele comerciale, operaționale și tehnice ale companiei, mobilizate pentru realizarea în siguranță a acestei misiuni de repatriere”, a precizat TAROM.

Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, care a activat celula de criză după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, peste 1.000 de cetățeni români din zonele afectate au cerut asistență consulară în ultimele 24 de ore. Nicio victimă din România nu a fost confirmată până în acest moment.

Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, 28 februarie, că structurile României sunt în alertă şi că autorităţile vor ţine legătura cu cetăţenii români aflați în țările afectate, încercând să găsească soluţii pentru a-i scoate de acolo.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunţat duminică, 1 martie 2026, anularea a 34 de zboruri operate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București, din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu. Cursele vizate sunt spre şi dinspre cinci destinaţii importante: Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut şi Damasc.







