Putin, acuzat că sabotează pacea

Cel puțin 23 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise în capitală, a declarat pe Telegram Timur Tkacenko, șeful administrației militare a Kievului, citat de The Independent.

„Rusia alege armele în locul mesei de negocieri”, a scris Zelenski pe X, cerând noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Alege să continue să ucidă în loc să pună capăt războiului”.

Rusia a declarat că atacul său a lovit instalații militare-industriale și baze aeriene și că Ucraina a atacat ținte rusești. Kremlinul a declarat că este în continuare interesat să continue discuțiile de pace.

Premierul Keir Starmer l-a acuzat pe Vladimir Putin de „sabotarea speranțelor de pace” prin atacurile care au avut loc în primele ore ale zilei de joi, în care au fost lansate peste 600 de drone și peste 30 de rachete.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat joi că pare clar că nu va exista nicio întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unei conferințe de presă alături de președintele francez Emmanuel Macron.

Și Ursula von der Leyen, președinta Comisiei UE, a amenințat cu noi sancțiuni împotriva Rusiei. „Aceasta este o altă amintire sumbră a ceea ce este în joc. Kremlinul nu se va opri de la nimic pentru a teroriza Ucraina, ucigând orbește civili și chiar vizând Uniunea Europeană”, a declarat președinta Comisiei UE, Ursula von der Leyen.

„Tocmai am vorbit cu președintele Zelenski, apoi cu președintele Donald Trump, în urma atacului masiv asupra Kievului, care a lovit și birourile noastre din UE”, a postat ea pe X.

„Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să asigurăm o pace dreaptă și durabilă pentru Ucraina, cu garanții de securitate ferme și credibile”.

Ministrul italian de externe a declarat că nu crede că războiul din Ucraina se va încheia anul acesta.

Vorbind după o ședință de cabinet la Roma, Antonio Tajani a adăugat că este „clar” că vor trebui să existe noi sancțiuni, dacă Rusia va continua „așa”.

„Războiul nu se va termina atât de curând cum au spus și au crezut unii oameni… Nu vreau să fiu pesimist, dar nu cred că pot exista soluții înainte de sfârșitul anului”, a spus el.

Trump a spus că „nu e încântat de această veste, dar nici nu a fost surprins” de atac, potrivit Casei Albe.

SUA anunță o vânzare de arme către Ucraina în valoare de 825 de milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o vânzare de arme către Ucraina în valoare de 825 de milioane de dolari (706 milioane de euro), inclusiv rachete de croazieră lansate din aer, anunță DW.

Vânzarea va acoperi costul a 3.350 de rachete ERAM Extended Range Attack Munition, 3.350 de kituri de ghidare GPS, împreună cu componente, piese de schimb și alte accesorii, a declarat departamentul într-un comunicat de joi.

„Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și securitate națională ale Statelor Unite prin îmbunătățirea securității unei țări partenere care este o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”, a precizat acesta.

Rachetele ERAM au o rază de acțiune de la 240 de kilometri la peste 400 de kilometri (150-250 de mile).

Nu este clar dacă vor exista restricții privind utilizarea lor.

Departamentul Apărării al SUA a blocat Ucraina să utilizeze un alt sistem de rachete, ATCAMS, fabricat în SUA, pentru a ataca ținte din interiorul Rusiei, potrivit Wall Street Journal.

Ucraina va folosi finanțare de la aliații NATO, Danemarca, Olanda și Norvegia, pe lângă finanțarea militară externă a SUA, pentru a plăti rachetele ERAM și alte echipamente, a declarat Departamentul de Stat.

Congresul a fost notificat despre vânzare, pe care încă trebuie să o aprobe.

