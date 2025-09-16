„Vreau un document susținut de SUA și partenerii europeni”

Zelenski a spus că speră ca premierul britanic Keir Starmer să discute în detaliu cu Donald Trump, aflat într-o vizită oficială în Marea Britanie, despre viitorul Ucrainei.

„Sper foarte mult că el (Starmer) va putea avea o discuție foarte specifică despre garanțiile de securitate ale SUA pentru Ucraina. Înainte de a încheia războiul, vreau cu adevărat să avem toate acordurile în vigoare. Vreau să avem un document care să fie susținut de SUA și de toți partenerii europeni. Acest lucru este foarte important. Pentru ca acest lucru să se întâmple, avem nevoie de o poziție clară a președintelui Trump”, a declarat Zelenski.

„Trump are forța să-l facă pe Putin să se teamă”

Liderul ucrainean a subliniat că Statele Unite pot lua decizii independente și nu ar trebui să aștepte ca Europa să facă primul pas.

„Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii. Cred că Donald Trump ne poate oferi sisteme de apărare aeriană în cantitate suficientă, iar SUA au suficiente. Sunt sigur că SUA pot aplica sancțiuni suficiente pentru a afecta economia rusă, iar Donald Trump are suficientă forță pentru a-l face pe Putin să se teamă de el”, a spus Zelenski.

El a reamintit că Europa a introdus deja 18 pachete de sancțiuni, iar ceea ce lipsește este o decizie puternică din partea Washingtonului.

Critici pentru summitul din Alaska

Președintele ucrainean a revenit și asupra întâlnirii dintre Trump și Putin, desfășurată în Alaska. „Trump i-a dat mult lui Putin, iar liderul de la Kremlin ar fi trebuit să plătească mai mult”, a afirmat Zelenski.

El a adăugat că o întâlnire trilaterală, cu participarea Ucrainei, ar fi adus rezultate concrete. Zelenski a comentat și atacurile recente cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al unor țări vecine, inclusiv România.

„Vrea să vadă pentru ce este pregătită NATO, de ce este capabilă, atât din punct de vedere diplomatic, cât și politic, și cum va reacționa populația locală la acest lucru. De asemenea, mesajul pe care îl transmite este: «Nu îndrăzniți să oferiți Ucrainei sisteme suplimentare de apărare aeriană, pentru că s-ar putea să aveți nevoie de ele voi înșivă»”, a explicat președintele ucrainean.

Trump, între presiuni economice și vizită de stat la Londra

Donald Trump a cerut aliaților NATO să oprească achizițiile de petrol rusesc și să impună tarife Chinei și Indiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei. Zelenski consideră că aceste idei sunt de înțeles, dar nu ar trebui să înlocuiască acțiunile directe ale SUA.

„Singura superputere mondială nu ar trebui să aștepte ca alții să acționeze”, a punctat Zelenski.

Între timp, Trump se află în Marea Britanie, într-o vizită de stat fără precedent, fiind primit de regele Charles la Castelul Windsor. Vizita include ceremonii militare și întâlniri oficiale, inclusiv la reședința Chequers a premierului Keir Starmer.

Donald Trump și Volodimir Zelenski ar urma să se întâlnească săptămânii viitoare, a dezvăluit secretarul de stat american Marco Rubio. Întrevederea ar urma să aibă loc în contextul eforturilor președintelui american de a negocia un acord de pace între Ucraina și Rusia.



