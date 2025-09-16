Cel de-al 47-lea președinte american a atenționat de mai multe ori că va impune sancțiuni Rusiei dacă Vladimir Putin nu va face compromisuri. Totuși, aceste măsuri restrictive nu au fost aplicate, chiar și în fața intensificării atacurilor Moscovei, relatează Kyiv Post.

Sâmbătă, pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a anunțat că sancțiunile majore împotriva Rusiei vor fi impuse doar după ce țările NATO vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.

Secretarul de stat american Marco Rubio, vorbind reporterilor în Israel, a spus că Donald Trump a fost profund implicat în discuții cu ambele părți.

„Va continua să încerce. Dacă pacea este posibilă, el vrea să o realizeze”, a spus Rubio. „La un moment dat, președintele ar putea ajunge la concluzia că nu este posibil. Încă nu a ajuns acolo, dar ar putea ajunge la acest punct.”

Rubio a mai adăugat, de asemenea, că liderul american a avut „mai multe convorbiri telefonice cu Putin, mai multe întâlniri cu Zelenski, inclusiv probabil săptămâna viitoare din nou la New York”, unde liderii mondiali se vor reuni pentru Adunarea Generală a ONU.

Luna trecută, Donald Trump a atras atenția presei când l-a primit pe liderul rus în Alaska. Cu toate acestea, Moscova nu a renunțat la cererile sale maximaliste, insistând asupra concesiilor teritoriale din partea Ucrainei.

La scurt timp, Trump s-a întâlnit cu Zelenski la Washington, unde liderii europeni au participat la discuțiile de la Casa Albă.

Rubio a subliniat rolul special al lui Trump în medierea conflictului: „Dacă, într-un fel sau altul, s-ar retrage din acest conflict sau ar sancționa Rusia și ar spune «Am terminat», atunci nu ar mai rămâne nimeni în lume care să poată media sfârșitul conflictului.”

