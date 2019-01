Violonistul, dirijorul și compozitorul olandez a acceptat să discute, în exclusivitate pentru Libertatea, despre România, relația sa cu naistul Gheorghe Zamfir, dar și despre cum arată timpul său liber, alături de soție, de cei doi copii și de cei cinci nepoți.

André Rieu e un nume de care românii sunt atașați. Artistul olandez de 69 de ani se întoarce în România pentru noi spectacole de poveste. De această dată, maestrul a ales Cluj-Napoca, după evenimente pe care le-a susținut la București. Show-ul său de la Cluj este inclus în turneul mondial susţinut de artist. Un mix de vals, muzică de film, musical, operă precum și de cele mai cunoscute hituri. André Rieu va fi acompaniat și de această dată de orchestra sa, Johann Strauss.

Primul spectacol de la Cluj e programat pe 4 aprilie, dar toate biletele s-au epuizat în doar trei ore! După vânzarea primului show din Sala Sporturilor din Cluj, artistul a decis să concerteze încă trei zile, pe 5, 6 și 7 aprilie. Prețurile evenimentului variază în funcție de categorie, între 200 și 680 de lei, iar interesul publicului este unul pe măsură, marea majoritate a biletelor fiind deja cumpărate.

Libertatea i-a solicitat maestrului André Rieu un interviu exclusiv pentru publicul din România. În mai puțin de două săptămâni de la solicitare, răspunsul a fost pozitiv, iar Rieu a depănat amintiri, pentru români.

Libertatea: Domnule Rieu, ați susținut spectacole la București, acum aveți altele la Cluj-Napoca. Ce reprezintă România pentru dumneavoastră?

André Rieu: România este o țară foarte specială, cu o bogată istorie culturală. Se vede, se aude și se simte acest lucru la colțul fiecărei străzi. Așa am găsit-o și eu când căutam o locație frumoasă pentru un concert. Pe lângă Piața Vrijthof din Maastricht, orașul meu natal, Piața Constituției este singurul loc unde am ținut un concert în aer liber în ultimii ani! 2005 a fost primul an în care am interpretat acolo și s-a dovedit un succes enorm! Nu m-am așteptat niciodată la așa ceva. Poporul român este foarte prietenos! Și bun. Primește pe toată lumea cu toată inima. Așa că este necesar să te întorci în această țară magnifică!

În spectacolele dumneavoastră îl aveți invitat pe Gheorghe Zamfir. Cum l-ați cunoscut și cum s-a legat această prietenie?

Când am auzit pentru prima dată această melodie frumoasă, Păstorul singuratic de James Last, am fost captivat și am simțit că de atunci ar fi o mare onoare să cânt alături de domnul Zamfir o dată în viața mea! Ne-am cunoscut bine cu câțiva ani în urmă, atât în România, cât și în Olanda. L-am chemat să „se joace” în studioul meu de înregistrare. Vioara pentru mine este ceea ce este pentru el naiul! Este personificare sau chiar mai bine spus, traducerea sentimentelor noastre interioare. Instrumentele noastre sunt capabile să dea sunetul a ceea ce simțim înăuntru! Gheorghe Zamfir este un om smerit, amabil și o persoană foarte prietenoasă!

„Am 100 de oameni care primesc un salariu lunar!”

Concertele dumneavoastră spun mereu o poveste. Care este povestea de care sunteți îndrăgostit?

Am o zicală, o vorbă foarte dragă mie pe care o spun la fiecare concert: muzica unește oamenii și este capabilă să-i aducă împreună, să pornească prietenii care durează ani și ani. De exemplu, în timpul concertelor mele de vară de la Maastricht, mulți bărbați și femei care s-au întâlnit cu ani în urmă încă vin împreună să le vadă! Muzica, în special valsurile, care îmi plac să le interpretez cel mai mult!, au puteri vindecătoare. „Un vals pe zi îl ține departe pe doctor!”, acesta este motto-ul meu, sfatul meu medical personal.

Sunteți singurul artist care deține o orchestră impresionantă, care participă mereu alături de dumneavoastră la concerte. Câți oameni lucrează cu dumneavoastră la un spectacol?

Pe scenă, există mai mult de 60 de persoane, iar în total, am în jur de 100 de bărbați și femei care au un salariu lunar. Este o sarcină enormă și o responsabilitate de a avea grijă de ei. Facem ceea ce ne place în viața noastră. Să-i bucurăm pe alții cu muzica noastră!

Cât de costisitor este pentru dumneavoastră acest lucru?

Eu am în jur de 90 de concerte în fiecare an, iar orchestra mea este cea mai mare orchestră privată din lume și depinde de vânzările de bilete! Fiecare bancă ți-ar spune că ești nebun să faci asta. Din fericire dorm foarte bine noaptea. Dar ai dreptate, ai tendința să uiți că lucrează foarte mult când ai un vis și că încerci să faci totul pentru a-l atinge.

„Anthony Hopkins este un actor minunat, dar și un compozitor fantastic”

La 27 de ani, Anthony Hopkins a compus un vals. După aproape 50 de ani, ați reușit să îi dați viață. Cum aţi ajuns să cântaţi valsul compus de el?

Nu o să uit niciodată când am primit un telefon de la cei din biroul meu din New York și mi-au transmis că domnul Hopkins e la telefon… Abia mi-au crezut urechile când i-am auzit vocea și, la câteva săptămâni, compoziția lui. Orchestra mea a interpretat-o pentru el la Maastricht în studioul de înregistrări. Am avut lacrimi în ochi! Desigur, el este un actor minunat, dar s-a dovedit a fi și un compozitor fantastic! A fost într-adevăr o onoare și o bucurie să întâlnești acest om multi-talentat!

Ați avut un moment unic, de neuitat, pe Amsterdam ArenA la meciul de fotbal dintre Ajax și Olympique Marseille. 55.000 de oameni în tribune! Cum a fost momentul?

Am fost foarte entuziasmat, pentru că am cântat la mijlocul terenului în timpul pauzei. Nu voi uita niciodată acel eveniment, mai ales că toți acei oameni fluturau steagurile, atât fanii francezi, cât și cei olandezi. Toți cântau împreună cu melodiile pe care le interpretam! Este greu să descriu atmosfera, dar s-a dovedit deja ceea ce tocmai am spus: muzica îi unește pe oameni! Toți au cântat cu mine. A fost un moment pe care nu o să-l uit niciodată în viața mea. Am făcut-o în 2004, dar și cu zece ani înainte, când Ajax a jucat cu Bayern.

Cântați deja cu Gheorghe Zamfir. Există vreun alt artist român cu care ați vrea să aveți o colaborare pe viitor, care v-a plăcut ceea ce cântă, ce interpretează?

Sunt sincer, în acest moment nu. Am multe amintiri minunate legate de Muguri Zamfirieni' din Târgu Jiu, care au cântat pentru mine în România, dar și la Maastricht. Muzica este unul dintre lucrurile cele mai pline de satisfacție din viața mea. Îi încurajez pe toți părinții din lume să-și lase fiul sau fiica să cânte la un instrument, să fie într-un cor sau să aibă o carieră solo. Educația muzicală este foarte importantă: vă face să înțelegeți că armonia vă va face o persoană fericită!

Cinci nepoți de la cei doi copii

Cum este André Rieu acasă, alături de familie, mai ales că aveți cinci nepoți?

Sunt mândru bunic a cinci nepoți de la cei doi copii. Trei de la Marc și doi de la Pierre. Sunt un bunic care îi răsfață. Le iau daruri din întreaga lume când mă întorc acasă. De cele mai multe ori, le aduc haine și, din fericire, le plac. E frumos să fiu în turneu cu familia mea cea mare (orchestra), dar chiar dacă petrec puțin timp alături de familia mea cea mică e mereu o perioadă plină de satisfacție. Sper că sunt un tată bun și pentru fiii mei.

Cu ce se ocupă copiii dumneavoastră?

Pierre, cel mai tânăr, lucrează în companie de la vârsta de 19 ani, este vicepreședinte și am încredere în el în totalitate, deoarece se ocupă de tot extrem de atent. Marc, fiul meu mai mare, a studiat istoria artei și astăzi este pictor. Marjorie, soția mea, chiar a cumpărat mai multe lucrări de la el. Puteți vedea picturile sale la o expoziție pe care o organizează în fiecare vară la Maastricht în timpul concertelor mele. Deși băieții sunt foarte diferiți, îi iubesc pe amândoi cu toată inima!

„Voi vizita țara voastră frumoasă”

Dacă ați avea o superputere, care este lucrul pe care l-ați schimba la nivel global în lume?

Aș încerca să obțin pace în toată lumea, oferind fiecărui suflet omenesc un instrument muzical în locul unei arme! Lumea ar fi un loc cu adevărat diferit de trăit, când toate războaiele s-ar opri și nu s-ar mai trage un foc! Dar sunt doar un simplu muzician care încearcă să ofere oamenilor un sentiment bun cu muzica pe care o interpretează. Sper că pot să fac acest lucru pentru mulți, mulți ani. Și când oamenii se simt bine, mă simt și eu bine!

Sunteți unul dintre oamenii care iubesc România. V-ați gândit pe viitor să petreceți o vacanță aici?

Așa cum vă spuneam, am 90 de concerte pe an. Apoi am întâlniri de afaceri, repetiții și multe altele. Uneori există timp și pentru o vacanță scurtă și, cine știe, poate voi vizita odată o țară frumoasă ca România. Sper că acest lucru se va întâmpla foarte curând!

Locuiește într-un castel de vis

André Rieu este proprietarul unui castel care datează din 1452 şi este menţionat în romanul „Cei trei muschetari”, de Alexandre Dumas. În bucătăria castelului, DArtagnan a mâncat ultimul său mic dejun, înainte să moară!

Artisul are castelul de aproape 25 de ani, atunci când a intrat parțial în posesia acestuia. Acum aparține complet familiei artistului. Curtea castelului din Maastricht este vizitată de mii de turiști care ajung în orașul olandez cu 150.000 de locuitori.

FOTO: andrerieu.com