Carmen Minune este însărcinată? Cine este și cu ce se ocupă iubitul artistei

Potrivit medicilor, Carmen urmează să devină mămică pe la jumătatea anului viitor. Martori din cadrul clinicii au spus că cei doi erau foarte fericiţi şi abia aşteaptă să se împlinească rodul iubirii lor, potrivit Spynews.

Iubitul lui Carmen Simionescu a terminat Dreptul la Universitatea Româno-Americană din Bucureşti şi în vara acestui an s-a închis la master în cadrul aceleaşi Facultăţi. A făcut practică la un cabinet de avocatură, iar acum se pregătește de barou.

În vara acestui an, Carmen și Bogdan Daragiu s-au despărțit după o relație de doi ani. „Cu 2 ani în urmă am început o frumoasă relaţie cu Bogdan, însă astăzi mergem pe drumuri diferite. A fost o decizie comună şi am vrut să aflaţi de la mine personal. Mulţumesc că ai luat parte la călătoria mea. Au fost 2 ani plini de bucurii şi momente frumoase. De azi începem un nou capitol.„, a scris Carmen Simionescu.

Citește și

Schimbările Codului Rutier italian pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe românii din Italia cu mașini înmatriculate în țară, pentru a nu risca amenzi usturătoare