Pentru a explica modificările Codului Rutier italian, în ceea ce privește circulația vehiculelor înmatriculate în străinătate, Ambasada României din Italia a publicat pe pagina de Facebook o serie de clarificări privind noua legislație și cum îi poate afecta aceasta pe români.

Noul Cod Rutier italian le interzice persoanelor care și-au stabilit rezidența în Italia de mai mult de 60 de zile să circule cu vehicule înmatriculate în străinătate.

„Pentru nerespectarea dispozițiilor, amenzile administrative prevăzute de noul cadru normativ sunt între 712 euro și 2.848 euro. În astfel de situații, organul constatator transmite certificatul de înmatriculare către Autoritatea Rutieră italiană („Ufficio della motorizzazione civile”) competentă teritorial, dispune încetarea imediată a circulației vehiculului, transportul și depozitarea acestuia într-un loc care nu face obiectul accesului public. În cazul în care, în termen de o sută optzeci de zile, ce curge de la data nerespectării dispozițiilor, vehiculul nu este înmatriculat în Italia sau nu se solicită eliberarea unui document de transfer („foglio di via”) pentru a-l conduce peste frontieră, se aplică sancțiunea administrativă accesorie de confiscare a vehiculului, în temeiul art. 213 din Codul Rutier italian („Codice della Strada”)”, explică Ambasada României.

Înmatricularea în Italia a unui autovehicul înmatriculat în străinătate

Cetățenii români care doresc să își înmatriculeze în Italia autoturismele cu numere străine trebuie să se adreseze oficiului Autorității Rutiere italiene („Ufficio della motorizzazione civile”) competent teritorial.

Radierea din circulație a autoturismului înmatriculat în România, fără deplasare în țară

În situația în care intenționați să radiați din circulație vehiculul înmatriculat în România, respectiv să îl scoateți definitiv din România (export) și nu vă puteți deplasa în țară, vă puteți prezenta la cel mai apropiat oficiu consular pentru autentificarea unei procuri în vederea radierii.

Pentru autentificarea procurii, trebuie să prezentați:

– Un document românesc valabil (pașaport sau cartea de identitate, inclusiv cartea de identitate italiană pentru cetățenii români cu domiciliul în Italia);

– Datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi împuternicită (numele, prenumele, data și locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, denumirea autorității emitente și data eliberării acestuia);

– O fotocopie a actului care atestă calitatea acestuia de proprietar.

Procura se semnează în fața consulului.

Împuternicitul trebuie să solicite radierea vehiculului la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

Transferul autoturismului din Italia în România (Repatrierea)

Pentru repatrierea autoturismului, titularul solicită Autorității Rutiere italiene („Ufficio della motorizzazione civile”) competentă teritorial, după predarea documentului de circulație și a plăcuțelor de înmatriculare străine, eliberarea unui document de transfer („foglio di via”) și plăcuțelor de înmatriculare temporare, conform art. 99 din Codul rutier, pentru a putea conduce vehiculul în afara Italiei. Autoritatea Rutieră italiană („Ufficio della motorizzazione civile”) se va ocupa de restituirea documentului de înmatriculare și a numerelor aferente către autoritățile competente din România.

Alternativ, repatrierea se poate realiza cu ajutorul transportatorilor specializați (platforme).

Excepțiile prevăzute de art. 93, paragraful 1-ter

Dispozițiile legale prevăd exceptarea de la această interdicție a unor cazuri de concesiune în leasing, închiriere sau în comodat. În cazul vehiculului deținut în baza unui contract în leasing sau închiriat fără conducător auto de la o societate comercială din alt stat UE sau din Spațiul Economic European (SEE), fără reprezentanță în Italia sau în cazul existenței unui contract de comodat în baza unui raport de muncă sau de colaborare cu o societate comercială dintr-un alt stat UE sau SEE care nu are stabilit în Italia un alt sediu secundar sau un sediu efectiv, cu respectarea dispozițiilor prevăzute de codul vamal comunitar, la bordul vehiculului trebuie să existe un document semnat de proprietar, cu dată certă, din care să rezulte titlul și durata concesionării. În lipsa acestui document, titularul este considerat deținătorul vehiculului.

Noua reglementare nu prevede posibilitatea ca între persoane fizice să fie încheiat un contract de comodat.

Prevederile valabile pentru cetățenii nerezidenți în Italia

Pentru cetățenii străini nerezidenți în Italia, rămân valabile prevederile articolului 132 din Codul Rutier italian.

Cetăţenii români a căror şedere în Italia depăşeşte 3 luni, trebuie să se înscrie la primăriile din localitate, în registrele de cetăţeni europeni rezidenţi în Italia.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Ambasada României la Roma și oficiile consulare acționează pentru a preîntâmpina posibilele discriminări ale cetățenilor români, ca urmare a modificării codului rutier italian în privința mașinilor înmatriculate în altă țară.

De asemenea, MAE român a menționat că „evaluează măsurile luate de autorităţile italiene pentru a se asigura că acestea sunt în deplină conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene relevantă şi nu afectează drepturile cetăţenilor români, luând în considerare efectuarea tuturor demersurilor legale în vederea protejării drepturilor cetăţenilor români rezidenţi în Republica Italiană, inclusiv sesizarea Comisiei Europene cu privire la posibilele incompatibilităţi ale normelor recent introduse cu legislaţia europeană”.

Schimbarea Codului Rutier italian a stârnit controverse în rândul românilor stabiliți în Peninsulă, care circulă cu mașini înmatriculate în România. Deja au fost înregistrate cazuri în care autoturisme cu numere românești au fost confiscate, iar zeci de români au fost amendați de polițiști în doar câteva zile de la intrarea în vigoare a noilor reglementări.

„Decretul cu privire la siguranță”, care poartă numele vicepremierului italian Matteo Salvini, a intrat în vigoare pe 4 decembrie, iar efectele sale au stârnit deja polemici în comunitatea de români din Italia.

Prin modificarea articolului 93 al Codului Rutier italian se limitează drastic circulația mașinilor înmatriculate în străinătate de șoferii care au reședința în Italia de cel puțin 60 de zile. Ambasada României în Italia informează că se interzice „persoanelor care au rezidența în Italia de mai mult de șaizeci de zile să circule cu un vehicul înmatriculat în străinătate. Sunt exceptate de la această interdicție anumite cazuri de concesiune în leasing, închiriere sau în comodat'.

