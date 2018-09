Săptămâna trecută, mai mulți membri ai Guvernului au solicitat convocarea CSAT, în premieră pentru țara noastră după ’89.

În replică, președintele Klaus Iohannis a convocat CSAT marți, 4 septembrie.

Guvernul a reclamat faptul că şeful statului trage de timp şi nu vrea să convoace Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru a da un aviz proiectului de rectificare bugetară. Guvernul a cerut convocarea CSAT „în regim de urgență', fiind pentru prima oară în istoria post-decembristă a României, când solicitarea a venit din partea membrilor CSAT.

„Iată o nouă minciună marca PSD și a Guvernului incompetent Dăncilă. Guvernul îi minte pe români și guvernează într-un mod cinic. Guvernul poată să facă orice rectificare bugetară, fără aviz de la CSAT, fără să-mi ceară părerea cu excepția serviciile de securitate. Citesc că Guvernul nu poate să dea pensii, bani la școli la spitale, că eu nu fac CSAT. E o mare minciună, poate face rectificări pe sănătate, pe educație, pe agricultură. Putea face orice rectificare Guvernul dacă asta se dorea”, a răspuns președintele.

Șeful statului a mai spus că 'PSD și acest Guvern vor ajunge în situația că nu vor plăti pensii și salarii pentru că nu au bani'.

„E inadmisil să contruiască o întreagă poveste că nu se pot plăti pensii. Având acest Guvern incompetent, nu pot să dau drumul la un aviz în CSAT, fără o analiză temeinică, vom face o analiză serioasă a proiectului, care privește securitatea națională, restul privește Guvernul și nimic altceva. Noi, la Administrația Prezidenațială, ne descurcăm oricum. Vom organiza Summitul pe datorie. Aici ne duce Guvernul de incompetenți”, a spus Klaus Iohannis, la Sibiu.

Replica ministrului de Finanțe a venit imediat.

„Dacă am tăiat per total aproximativ 150-170 milioane lei, banii ăştia se duc acolo unde este nevoie, că vorbim de pensii, de salarii, de pesta porcină, de alte nevoi pe care le are bugetul. Pe site se vede o alocare în plus de 50 milioane lei la ANSVSA pentru despăgubiri şi ce mai are nevoie agenţia în momentul de faţă.(…) Noi alocăm cât au cerut dânşii azi, dar se fac analize şi, pe măsură ce se înaintează şi se ştie exact suma, cei de la ANSVSA vin la noi, la Ministerul Finanţelor şi alocăm sumele astfel încât toată lumea să fie despăgubită pentru fiecare neplăcere creată de această situaţie neplăcuta din România”, a explicat Eugen Teodorovici, adăugând că vor fi alocaţi bani şi la fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, care în momentul de faţă este zero.

Guvernul consideră „lipsite de temei” acuzaţiile preşedintelui Iohannis şi subliniază că şeful statului a întârziat „nepermis de mult” convocarea CSAT pentru avizarea rectificării bugetare, „deşi cunoştea faptul că acest proiect are prevăzute inclusiv fonduri necesare acţiunilor de control şi combatere a răspândirii pestei porcine africane”.

Ultimele date făcute publice pe 29 august de şeful ANSVSA, Geronimo Brănescu, arătau că sunt 781 de focare de pestă porcină în România iar 123.411 de porci au fost ucişi, până acum.

Pesta porcină a fost depistată şi în Bulgaria, aproape de frontiera cu România, la o fermă din satul Tutrakantsi, din nord-estul ţării. Testele au confirmat virusul în cazul a şapte animale, a anunţat Agenţia bulgară de Siguranţă Alimentară.

