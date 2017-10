Dan Bittman e pregătit să devină bunic, a recunoscut asta în premieră pentru Libertatea. Cel mai mare crai din showbiz are trei băieți și cum cel mai mare dintre ei, Alex, a devenit major, liderul Holograf simte că nu e departe momentul când va legăna nepoți pe genunchi.

Copiii lui Dan Bittman cu Liliana, partenera lui de mai bine de 25 de ani, sunt deja mari: Alex a împlinit la începutul anului 18 ani, Patrick are aproape 14 ani, iar Mark a împlinit chiar ieri, 7 octombrie, 11 ani! Așa că, mai în glumă, mai în serios, cântărețul simte că se apropie vremea când va agăța în cui haina de crai și o va îmbrăca pe cea de bunic. “Așa curge viața, așa este normal să se întâmple”, spune el, punctând că se vede îngrijind nepoți cu mare drag.

În ton cu schimbările ce vor veni este și emisiunea pe care liderul Holograf a primit-o pe mână la Antena 1: un show cu copiii celebrităților, “Aici eu sunt vedeta!”, care va debuta joi, 12 octombrie. O emisiune în care, spune el, ar avea curaj să-și cheme băieții să vorbească despre el…

Libertatea: Dacă ar fi să schimbi rolul de prezentator al emisiunii “Aici eu sunt vedeta!”, cu acela de concurent și copiii tăi ar fi întrebați lucruri despre tine, ce întrebări crezi că i-ar încuia? Ce nu știu băieții tăi despre tine?

Dan Bittman: Cred că ei știu despre mine mai multe decât știu eu. Întotdeauna se întâmplă așa. Noi credem că ai noștri copii nu sunt la curent cu ceea ce facem. Însă chiar dacă încercăm să ne ascundem, ei tot află.

Copiii tăi îți pun întrebări care te iau pe nepregătite?

De obicei, mă mai întreabă unde plec, când vin, adică au început să fie a doua nevastă!

Te-au întrebat vreodată câte iubite ai avut? Că doar le-a ajuns și lor la urechi că ești un crai.

Încă nu, dar o să le spun eu singur… (râde) Nici măcar Alex nu m-a întrebat, deși el este cel mai în măsură, pentru că acum, la 18 ani, are și el o iubită. Băieții au o limită de discreție pe care văd că și-o respectă între ei.

Băieții nu-i cer sfaturi, când au probleme cu iubitele, se duc la mama lor!

Dar sfaturi au început să-ți ceară?

I-am mai văzut eu triști pe unii, pe alții, și i-am mai întrebat ce au, pentru că și eu am trecut prin de-astea, dar mai aflu și de la mama lor, de la Liliana, pentru că băieții sunt mai deschiși cu ea. De multe ori, vine Liliana și îmi spune care ce probleme are, care dintre ei suferă… dar asta-i viața, nu?

Ai avea curaj să-ți inviți copiii în emisiune, să… dea din casă? Ce ar putea spune despre tine din ce nu ai vrea să audă toată lumea?

Da, aș avea curaj, pentru că nu am făcut un secret din viața mea. E adevărat că am stat mai deoparte, ca să zic așa, pentru că am considerat că intimitatea familiei mele, ca a oricărei alte familii, trebuie respectată. Dar nu am o problemă să-mi invit copiii să vorbească. Nu știu ce ar putea ei să spună din ce nu aș vrea eu să audă lumea… Poate că nu mănânc deloc sănătos… Dar îmi fac de lucru ca să nu mă îngraș. De exemplu, fac emisiuni. (râde) Aș vrea să mănânc sănătos, dar uite că nu am voință. Sunt un pofticios. Poate o să reușesc, la un moment dat.

Spuneai, când a fost anunțată emisiunea: “vor veni mulți prieteni de-ai mei cu copiii lor, foarte haioși și dezinvolți”. Ți-au pus condiții prietenii când au fost invitați în emisiune, ce să întrebi și ce nu?

Nu, nu mi-au pus condiții. Sunt oameni deschiși la minte. Nici noi nu sărim calul cu întrebările, dar și ei vor să iasă lucrurile foarte bine și participă cu tot sufletul, iar emisiunile ne ies foarte frumoase.

Nu s-a întâmplat să mă certe nici un părinte, după filmări. Poate unii au fost puțin dezamăgiți că n-au câștigat, iar copiii, un pic triști din cauza asta. Dar le trece repede, pentru că, la sfârșitul emisiunii, fiecare copil primește un trofeu și o mulțime de cadouri.

Când pleacă în turneu, mezinul Mark îi ia locul în pat

La ce momente haioase părinte-copil ai asistat, în grupul tău de prieteni, de-a lungul timpului?

Nu-mi mai aduc aminte de astfel de momente petrecute în grupul nostru de prieteni, însă, la emisiune, în mare măsură, dialogurile părinte-copil sunt cele mai haioase. De asemenea, foarte simpatice sunt momentele din intimitatea vedetelor, filmate de noi la ele acasă, în care le vedem cum se trezesc alături de copiii lor, cum se joacă și cum interacționează.

Și ce momente haioase părinte-copil ne poți povesti din familia ta? Sigur te-ai trezit pus în diverse situații de cei mici…

Cel mai haios moment e când mă întorc noaptea acasă din turneu și îl găsesc pe Marc dormind în locul meu. Și nu am cum să-l dau jos de acolo. Mark este cel mai mic fiu al meu și nu mai este atât de ușor încât să-l iau în brațe să-l mut de colo-colo. Altfel, băieții mei sunt discreți.

Le convine băieților că poartă numele Bittman sau nu?

Nu au încotro, nu ne putem alege părinții, ni-s dați de la Dumnezeu. Dar, sincer, nu cred că au o problemă cu faptul că îi cheamă Bittman. Ba Alex chiar a sărit o dată să mă apere în fața unuia care abera pe o rețea de socializare, s-a certat cu el și asta m-a făcut foarte mândru. Mi-a crescut inima în piept pentru că mi-a luat apărarea. M-a făcut să mă simt foarte bine.

Dan Bittman e pregătit să devină bunic: «Nu știu dacă Alex va fi primul…»

Ți-ai fi dorit și o fată, să spargă gașca băieților?

Da, de ce nu?, dar așa a fost să fie. Se spune, și pe bună dreptate, că fetele sunt mai apropiate de tată, iar băieții, de mamă. Îi simt și pe ai mei la fel. Rolul meu în familie s-a minimizat. Fiecare, pe rând, trece prin diverse perioade și se îndreaptă mai mult către mamă. Mama e mai blândă, e confidenta lor, are mai mult timp și mai multă răbdare.

Băiatul tău cel mare a împlinit 18 ani, nu mai e mult și te va face bunic. Ești pregătit?

Eu sper să fie ceva mai mult până mă va face bunic… (râde) Bineînțeles că sunt pregătit pentru acest statut. Așa curge viața, așa este normal să se întâmple. Nu știu însă dacă el va fi primul care mă va face bunic. Chiar dacă el este cel mai mare, ceilalți vin tare din urmă. Cine știe care se îndrăgostește mai repede sau care dintre ei se hotărăște mai repede. Oricum, mă voi bucura foarte tare când voi deveni bunic!

S-a iubit cu multe femei celebre

Lista de cuceriri a lui Dan Bittman e deja legendară. Liderul Holograf a înșirat multe femei, mai ales în tinerețe, când statutul de rocker celebru, cu plete și atitudine rebelă, făceau reprezentantele sexului frumos să leșine la vederea lui.

Idilele cu Mihaela Rădulescu și Tania Budi le-a confirmat chiar el, iar la nivel de zvon mai figurează printre “foste” Monica Bîrlădeanu, Alina Chivulescu, Nadine și Roxana Blagu de la defuncta trupă Trident. Și despre Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, s-a scris că i-ar fi trecut prin… viață, după despărțirea de fostul fotbalist, însă Bittman a declarat, la vremea aceea, că blonda îi este foarte bună prietenă și că ar fi ajutat-o să treacă peste divorț… doar cu vorba, nu cu fapta.

Doar unul dintre fii îi calcă pe urme… oarecum

Dan Bittman e tare mândru de băieții săi. Un singur of are în legătură cu ei: deși toți trei au voce, nici măcar unul nu cântă! Alex e singurul care a luat-o pe calea muzicii, însă creațiile lui sunt atât de diferite de cele ale celebrului său tată, încât nici nu suportă comparație. Alex își spune DJ Sybro și nu performează la microfon, ci la platane, pentru că pasiunea lui este muzica electronică.

