DJ Wanda s-a întors cu lacrimi pe aeroport, după o săptămână în care a stat internată la o clinică de renume din Turcia. Vedeta și-a aflat, în sfârșit, diagnosticul, după ce luni de zile s-a simțit rău și nu știa de ce boală suferă.

”Eu sunt om vesel…Dar la un moment dat te întrebi de ce tu trebuie să ai problema asta? Apoi trebuie să lupți, și să înțelegi. Mai sunt câteva lucruri de aflat. Să spunem că am un diagnostic coerent în momentul de față, sper să nu mai apară și altele. Trebuie să-i mulțumesc Andreei Marin, care m-a ajutat și m-a înțeles. De cinci luni mi-a fost foarte rău. Am făcut foarte multe analize. În Turcia s-a descoperit ce am. Poate e vorba și de moment, de aparatură. Nu vreau să derenjez cu nimic, sunt mulți medici și din România care mi-au fost alături. Poate am fost un pic ghinionistă. În momentul în care am ajuns acolo, a fost diferit. Mi-au găsit acest diagnostic, care e cronic, adică o să-l ai toată viața”, a declarat bruneta pentru Libertatea.