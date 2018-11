Cătălin Schipor

Rănitul a fost preluat de o ambulanță fără medic și dus la Medgidia, de unde a fost transferat ulterior la Spitalul Județean Constanța neintubat, după cum susțin rudele acestuia. Aici, a fost intubat de urgență și transferat la Spitalul Floreasca din București cu arsuri pe jumătate din suprafața corpului, pe piept, mâini și cap, dar și pe căile respiratorii.

Monica Șerban, soția bărbatului rănit, a declarat pentru Libertatea că a cerut transferul soțului său la o clinică din Belgia încă de când a ajuns la Floreasca.

„Inițial, mi s-a spus că trebuie să treacă 72 de ore de la momentul traumatic, apoi pur și simplu am fost refuzată. Am vorbit chiar și cu ministrul sănătății, Sorina Pintea, care mi-a spus că nu are ce să facă, fiind vorba strict despre decizia medicului”, spune Monica Șerban.

Femeia susține că, în primă fază, bărbatul putea fi transportat, dar spitalul a refuzat acest lucru, însă ulterior starea pacientului s-a agravat, iar acum medicii bucureșteni susțin că este netransportabil.

„Am luat legătura cu cei de la Colectiv, care au vorbit la un spital în Belgia, C.H.U. de Charleroi, s-au trimis documentele medicale, iar cei de acolo și-au dat acordul. Acum, mi s-a spus că soțul meu nu mai este transportabil, dată fiind starea lui”, afirmă Monica Șerban.

Ea spune că a cerut documentele medicale ale soțului său ca să afle care este starea de sănătate a acestuia.

„Am văzut că i s-au găsit patru bacterii, dintre care trei sunt, cel mai probabil, de origine intraspitalicească. Este vorba de stafilococ – la ochi, proteus SPP – ureche, serratia SPP și pseudomonas SPP – pe plăgi”, susține ea.

Monica Șerban mai spune că medicilor care l-au îngrijit și îl îngrijesc nu are ce să le reproșeze, dar că nu sunt condiții și că șansele lui de a mai trăi scad pe zi ce trece.

„Nu ni se dă dreptul la viață”, a mai spus Monica Șerban, soția bărbatului ars.

Înainte de a lucra ca șofer pe TIR, Decebal Marian Șerban a fost pompier la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța și are doi copii, o fată și un băiat.

Contactat în mai multe rânduri de reporterul Libertatea, medicul Bogdan Oprița, purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca din Capitală, a spus că nu poate da un punct de vedere întrucât este la o conferință și nu cunoaște cazul respectiv.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, un tânăr a fost rănit într-o explozie produsă într-un bloc din Piatra Neamţ și avea arsuri pe 75% din suprafața corpului.

Dus inițial la un spital din Iași, el a fost transportat cu dificultate, cu un avion militar, la Grand Hôpital de Charleroi, din Belgia, pentru tratament. Tânărul petrecuse 24 de ore în spitalele româneşti din Piatra Neamţ şi Iaşi, înainte să fie dus în străinătate. Din păcate, el a murit în spitalul din Belgia chiar în ziua în care ar fi împlinit 28 de ani.