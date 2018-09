Mihai a devenit Annemarie. Confesiunile unui transsexual. „A fost propria revoltă față de băiatul din oglindă pe care nu-l plăceam și nu doream să existe!”

A renunțat la chipul, la înfățișarea de băiat primită la naștere și a decis să se transforme într-una dintre urmașele Evei și să-și croiască un alt destin. L-a „ucis” pe Mihai, puștiul subțirel cu păr castaniu pe care nu l-a plăcut niciodată, și a zămislit-o pe Annemarie, femeia în strălucirea căreia a vrut, parcă dintotdeauna, să se piardă.

Despre toate acestea, despre povestea vieții lui, transsexualul a vorbit deschis într-un interviu acordat ziarului Libertatea.



Întâlnirea cu personajul care acum e model de videochat la un studio din Capitală a avut loc după o perioadă de așteptare de câteva săptămâni de la momentul propunerii interviului. Ideea de a apărea în paginile ziarului Libertatea, de a face tuturor cunoscută povestea vieții, o speria puțin. Când însă aveam să ne așezăm pe fotoliile din atelierul foto, în fața unei măsuțe, lucrurile nu au mai părut atât de complicate pentru „ea”.

„Annemarie”, mi-a spus cu un zâmbet prins în colțul gurii, privindu-mă prin lentilele ochelarilor de vedere cu ramă neagră. Apoi, cu un gest larg, și-a trecut cu mâna prin păr și s-a așezat picior peste picior, semn că discuția putea începe.

„Când? Sau mai degrabă de ce?”, am întrebat încercând să aflu ce resorturi interne atât de puternice au transformat un băiat care abia trecuse pragul școlii într-o fată. Cel puțin din punct de vedere al comportamentului afișat.

Povestea băiatului care și-a refuzat locul în această lume primit la naștere a fost, la un moment dat, subiect de discuție cu psihologi, specialiști cărora părinții săi le-au cerut sprijinul. Ba chiar ajutorul. Oamenii vedeau aceste schimbări majore de comportament ale fiului lor ca pe ceva de neconceput. Însă, experții i-ar fi sfătuit să lase lucrurile să-și urmeze noul curs, spune acum Annemarie.

Perioada în care a fost nevoit să se macheze pe ascuns, să probeze rochițe în fața oglinzii sau să-și controleze gesturile efeminate, studiate, avea să se încheie pe la 14 ani. Chiar dacă în buletin purta nume de băiat, Mihai a încetat să mai existe vreo clipă. Acel Mihai a ieșit din scenă, a fost 'ucis' de dorința uriașă a băiatului care și-a dorit să trăiască într-un trup de femeie. Chiar și cu prețul celor doi ani în care mama lui nu a mai vorbit un cuvânt cu el.

„Știi cum s-a întâmplat până la urmă? Nu m-am mai ferit, nu m-am mai ascuns. Am luat decizia să mă transform radical. Trăiam într-un corp care nu era al meu, care nu mi se potrivea cu sufletul. Într-un an am plecat în vacanță de școală băiat și m-am întors…fată. Colegii, care cam bănuiau ceva, au rămas muți. Unii s-au purtat mai urât cu mine, nu m-au înțeles…La fel și profesorul de religie care era preot…În schimb ceilalți profesori mi-au fost alături, au discutat cu mine”

Împlinirea vârstei majoratului a fost marcată de Annemarie cu schimbări majore aduse trupului pe care și l-a visat întotdeauna a fi de femeie. Și-a făcut implanturi cu silicon piept, o mărime destul de generoasă, și-a extras cu laser rădăcinile părului care-i formau mustața și barba și a întrat în sesiuni de epilare generală și de îngrijire a pielii și a podoabei capilare.

Tunată și aranjată, Annemarie a pornit-o spre lumea largă. A început cu Spania. A urmat Olanda, Anglia, Elveția, Germania…De fapt, mai toată Europa. Avea doar vreo 18 ani și intra în lumea escortelor pentru bărbați. Vreo nouă ani, transsexualul a cunoscut zeci, poate sute de indivizi cărora le-a fost fie partener pentru întâlniri amoroase consumate în camere de hotel sau în cele ale bordelurilor legale, fie doar din postura de confident al unor personaje ce se simțeau părăsite de cei din jur. O perioadă tumultuoasă pe care pare să o fi trăit din plin, dar despre care transsexualul Annemarie nu prea vrea să vorbească. Cu cine s-a iubit în partide de amor tarifate? E secretul ei.

„Ar putea fi polițiști, judecători, avocați, directori de firme – unii dintre ei aflați în posturi sus-puse, cu familii și copii?', o întreb. 'Dă-mi voie să nu-ți răspund. Nu are importanță cine au fost…A fost o perioadă în care am trăit intens. Am cunoscut oameni din toate categoriile sociale, am văzut locuri…Am cunoscut și plăcerile trupești pe care le simte un bărbat atunci când se culcă cu o femeie, dar și pe cele pe care le simte o femeie care se iubește cu un bărbat. Am trăit ambele orgasme pentru sunt și activ și pasiv. Și am făcut destui bani cât să-mi cumpăr două case”, acceptă transsexualul Annemarie să dezvăluie o extrem de mică parte din viața nevăzută a unei escorte pentru bărbați.