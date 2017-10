Liviu Dragnea, la finalul şedinţei CEx: „PSD a trecut printr-o mare cumpănă”

Liviu Dragnea a pus, la finalul şedinţei Comitetului Executiv de joi, în cadrul căreia Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc au demisionat din Guvern, că PSD a trecut printr-o cumpănă mare. Despre Mihai Tudose, liderul PSD a spus că este un premier eficient.

„Toţi colegii au apreciat profesionalismul lor (Shhaideh, Plumb – n.r.). Sevil Shhaideh a spus că vrea să aibă demnitate. A spus că ea şi familia ei nu mai pot suporta presiunea. Le-am spus colegilor mei că toţi am greşit. PSD a trecut astăzi printr-o cumpănă foarte mare. O destabilizare serioasă a PSD-ului poate să producă şi instabilitate în ţară. Mihai Tudose este un premier, bun, eficient, cu greşelile lui. Poate ale lui sunt ale mici decât ale mele. Am constatat amândoi că am comunicat prost. Eu mi-o asum. Nu mai putem face asemenea greşeli. Eu am avut de învăţat, şi Mihai a avut, şi colegii noştri. Mulţi dintre ei au plecat supăraţi. Să nu creadă vreo instituţie că acest partid se lasă subjugat în activitatea politică. Mâine o să avem din nou CEx, la 12 fix, ca să discutăm despre înlocuitori. O să îl sun dimineaţă şi pe dl Tăriceanu, ca să vedem când putem să discutăm cu partenerii”, a spus Liviu Dragnea, la finalul şedinţei CEx.

Sevil Shhaideh, Rovana Plumb şi Răzvan Cuc au demisionat din Guvern, iar vineri, de la ora 12:00, PSD se va reuni din nou în şedinţă, pentru a decide numele înlocuitorilor. Despre Shhaideh şi Plumb, premierul Mihai Tudose a spus că cele două şi-au prezentat demisiile din clipa în care au fost citate să se prezinte la DNA, în dosarul Belina, însă au fost refuzate. Despre decizia celor două de a părăsi Guvernul, atât premierul, cât şi liderul PSD au spus că cele două au ajuns la limita răbdării.