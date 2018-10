„Într-o zi o să duc dorul la capătul muntelui, pe lângă nor

Şi-am să alerg printre pietre ce-ţi cântă numele, răsunător”.

Aceasta este una dintre strofele melodiei pe care Mihail o va lansa. Nu s-a hotărât dacă va păstra numele „Dorul mă ia”, sau îl va scurta şi-i va zice doar „Dorul”. Cert este că vrea să iasă totul perfect, tocmai de aceea a şi amânat cu câteva zile data lansării.

„Noi am vrut să-l lansăm acum două zile, dar ţinând cont că suntem prea perfecţionişti, am zis să-l mai amânăm puţin ca să punem la punct şi mai bine tot produsul”, a recunoscut Mihail într-un interviu acordat ziarului Libertatea.

Şi nu va fi doar o nouă melodie, ci Mihail anunţă că acum lucrează împreună cu echipa la un nou album, care va fi publicat anul viitor. „Urmează un nou album, la început de primăvară, anul viitor. Ne-am propus anul acesta, dar era atât de multă treabă şi ţinând cont că am precat toată vara în Italia, am fost în promo cu piesa Who you are?, ne-a decalat, ne-a luat prin suprindere şi de atunci am fost numai prin Italia', povesteşte artistul.

Se ocupă singur de toate

Nu are o casă de producţie, aşa că se ocupă singur de înregistrări, mixuri şi realizarea efectivă a albumului, de aceea durează destul de mult şi necesită timp şi atenţie până când este gata.

Iar când compune muzica şi versurile, considerate de mulţi foarte sensibile şi profunde, Mihail spune că se lasă cuprins de tot ce-l înconjoară pentru a se inspira. „Chestia asta cu inspiraţia e de la o zi la alta. Te poate inspira un mic detaliu, te poate inspira un sentiment, depinde ce trăieşti în momentul ăla, depinde ce ai visat, ce ai mâncat. De obicei, muzica vine din interior”, mai spune acesta.

Dar nu întotdeauna are inspiraţie, aşa că se foloseşte de tehnică pentru a pune cap la cap versurile şi linia melodică.

„Uneori simt că vreau să cânt, să compun, dar nu am nimic. Nu vine din interior şi atunci o gândesc. E o idee pe care începi să o construieşti. No, chestia aia nu prea are viaţă”, admite artistul, râzând, care spune că e mai fain să te inspire ceva.

Mihail Sandu, născut în Federaţia Rusă, crescut în Republica Moldova şi stabilit acum în Cluj-Napoca, a lansat în 2015 piesa „Mă ucide ea”, care a devenit hit în câteva săptămâni, fiind difuzată şi în prezent la majoritatea posturilor de radio din România. Artistul spune că atunci când a compus această melodie a fost inspirat de un sentiment pe care l-a simţit, nu de o persoană sau un eveniment.