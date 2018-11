Noi detalii despre metroul din Cluj. „E mai simplu să construieşti un metrou de la zero”

Primele măsuri pentru proiectul metroului din Cluj ar urma să fie municipalitate în următoarele 10 zile.

Emil Boc a lăsat de înțeles că metroul din Cluj nu se va asemăna cu cel din București.

„Am lucrat aproape un an de zile la pregătirea documentaţiei tehnice, inclusiv colegii mei au fost prezenţi la Bucureşti pentru a verifica stadiul tehnic al realizării metroului de acolo. Metroul pe care îl pregătim să îl construim la Cluj nu este unul care să reproducă o situaţie existentă astăzi. De exemplu, metroul viitorului nu va mai avea acele captatoare de curent şi nu va fi un tunel aşa de mare aşa cum este astăzi pentru că for fi înlocuite mecanisme electrice şi de altă natură. Va fi şi un cost mai redus. Tot ce se face va ţine cont de evoluţia tehnologiei în materie de realizare a metroului, de aceea am avut nevoie de un consultant pentru a vedea tot ce este mai actual în lume cu privire la construcţia de la zero a unui metrou. E mai simplu să construieşti un metrou de la zero decât să îl modernizezi pe cel existent. E complicat să modifici ceea ce este creat. În primele 10 zile din luna noiembrie vom lansa caietul de sarcini în licitaţie publică”, a mai spus Boc.