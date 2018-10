Trei luni petrecute împreună în spital. Trei luni în care Elena s-a atașat mult de micuța Alma, cum o alintă ea. Fetița nu a mai fost dorită de părinții ei, din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Abandonată în spital, Alma a intrat în grija Elenei Dinu, voluntar în cadrul proiectului „Nici un copil singur în spital” al Asociației Inima Copiilor. Și de aici începe o poveste cu final fericit.

Alma a fost născută prematur și diagnosticată cu mai multe probleme de sănătate. Mama ei, care mai avea acasă 7 copii, le-a spus medicilor că nu-și permite să o trateze și a abandonat-o. A rămas atunci în grija doctorilor și a asistentelor din secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul „Marie Curie” din București. Și a mai fost cineva care a decis că vrea să-i schimbe viitorul: Elena Dinu, una dintre cele 100 de persoane care fac voluntariat la secția de Terapie Intensivă. „Pe ea mi-au pus-o în brate în prima mea zi de voluntariat. A fost primul copil de care m-am ocupat„, povestește Elena.

Primul sentiment când a văzut-o, intubată, a fost frica

Elena a primit în grijă un bebeluș de două luni, intubat, de care trebuia să se ocupe cu atenție.

„M-am speriat. Fetița era intubată, plină de fire. Nu era foarte prezentă. Dar, după operația la cap, s-a schimbat. Acum, o văd agățându-se de mine și recunoscându-mă. O văd că începe să mă urmărească. A înviat. Este un alt copil, iar între noi există o relație dincolo de ce pot să descriu în cuvinte„, mărturisește femeia.

Elena Dinu are 48 de ani, este inginer în telecomunicații și nu are copii. După ce a intrat în programul de voluntariat, a venit zi de zi la spital. După serviciu, venea la Alma. Stătea în salon cu ea ore-n șir, o ținea în brațe și îi cânta.

„Într-o zi am stat de la 9 dimineața până seara la 9, pentru că nu am putut s-o las. A fost o zi specială. Pur și simplu, de câte ori încercam să plec, se agăța de mine„, spune Elena.

Când a fost sigură că părinții micuței nu se răzgândesc în privința abandonului, femeia a decis să depună actele necesare pentru a o lua la ea acasă în plasament de urgență. Atunci a aflat că, în certificatul de naștere, pe fetiță o cheamă Georgiana Florentina.

A renunțat la serviciu ca să aibă grijă de ea

Soțul Elenei lucrează în IT și abia aștepta ca fetița să vină acasă. Le-a spus medicilor că nu contează cât costă tratamentul micuței și că e dispus să plătească oricât pentru a o face bine.

„Copilul a avut probleme serioase la cap, o hemoragie cerebrală. Trebuia luată în plasament de cineva care poate să investească, adică de cineva care are posibilități materiale ca să vină la doctor cu ea și să facă toate tratamentele necesare, căci vorbim de o recuperare pe termen lung„, ne-a declarat dr. Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă de la Spitalul „Marie Curie”.

De patru zile, Alma, care acum are șase luni, a părăsit spitalul și a ajuns acasă la familia Dinu.

Soții Dinu i-au pregătit camera, i-au cumpărat un pătuț și toate cele necesare. Elena a fost cu ea deja la o evaluare neurologică și a renunțat la serviciu pentru a o putea îngriji așa cum trebuie. „Ea e prioritatea noastră numărul unu acum. Îi vom oferi îngrijirea de care are nevoie și în primul rând dragoste„.

Micuța Alma va avea nevoie tot timpul de asistență, din cauza hidrocefaliei cu care s-a născut, dar Elena este dispusă să-i fie alături și să-i ofere o viață fericită, așa cum orice copil are dreptul.

