Încă de la primele ore ale dimineții, vedeta a mers la salon pentru a se pregăti. La scurt timp, a apărut şi prima fotografie cu Roxana Ciuhulescu, în timp ce era pregătită „Pregătiri… Mari emoţii! ?”, a scris Roxana Ciuhulescu.

„Suntem ocupați și cu organizarea petrecerii de nuntă și botez, ambele vor avea loc în aceeași zi, pe 7 octombrie. Ne-am comandat verighetele, e greu cu pregătirile, încercăm să găsim și un concept pentru invitații, pentru că suntem unul din aviație și unul din zona auto. Rochia mea de mireasă va fi făcută de Daniela Gogu, dar pentru că eu am mai îmbrăcat rochia albă de mireasă, de această dată am decis ca ea să aibă altă culoare! Albul înseamnă puritate, eu am mai fost căsătorită și nu mi se pare OK să optez acum tot pentru o rochie albă. De costumul lui Silviu se ocupă Adina Buzatu’, a declarat recent Roxana Ciuhulescu.

