La Gaudeamus, care se va desfăşura până duminică, 18 noiembrie, cu program de vizitare între 10.00-20.00, vor fi prezente edituri româneşti cu tradiţie, instituţii de învăţământ, difuzori de carte şi publicaţii, producători şi distribuitori de jocuri educaţionale, asociaţii profesionale şi organizaţii active în domeniile cultură şi educaţie.

Tema centrală a ediţiei 2018, organizată sub înaltul patronaj al Guvernului, este ”România Centenar” şi va fi ilustrată prin intermediul unui stand reprezentativ, care va găzdui o colecţie de circa 600 de volume dedicate acestui moment istoric, şi circa 50 de evenimente (lansări şi prezentări de carte, dezbateri, proiecţii de film, lecturi publice).

Şi anul acesta Gaudeamus va include o serie de evenimente precum: Concursul Naţional de Lectură „Mircea Nedelciu”; proiectul „Cărţile se întorc acasă”; invitaţi de nota 10: Olimpicii României; Carte şi multimedia; ”Bursa Educaţia”, ajunsă la ediţia 21; Salonul Naţional de Inventică; expoziţiile „Gaudeamus 25” şi „Ia românească”; „Pagini din istoria radioului – Radio România 90”, „ExpoCaligrafia 2018”.

Premiile Gaudeamus 2018 vor fi decernate duminică, 18 noiembrie, tombola târgului, derulată într-o formulă inedită – câte o extragere la fiecare 90 de minute – pe baza biletelor şi a abonamentelor de intrare, va avea în acest an câteva zeci de premii extrem de atractive, iar ziarul târgului va fi realizat de o echipă redacţională de la publicaţia „Caţavencii”.

Accesul publicului în incinta târgului se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru Tombola Gaudeamus.

Ca şi la ediţiile precedente însă, numeroase categorii de public vor beneficia de acces gratuit în incintă: preşcolarii, elevii, studenţii, cadrele didactice, alţi profesionişti din domeniile editorial-educaţional, jurnaliştii, pensionarii, persoanele cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupurile organizate.

Standul ”România Centenar”, organizat de Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), prin Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Muzeul Municipiului Bucureşti, va oferi publicului Gaudeamus un bun prilej de a se întâlni şi dialoga cu câţiva dintre cei mai apreciaţi scriitori, critici literari şi istorici români ai momentului.

Evenimentul este organizat de Radio România, pentru ultima dată în spaţiul central de la Romexpo, pentru că din 2019 manifestarea ar urma să se desfăşoare în noile spaţii de la intrarea în complexul expoziţional, potrivit Agerpres.

Ce propun editurile, la Târgul de Carte Gaudeamus 2018

Astăzi, în prima zi a evenimentului, Editura Şcoala Ardeleană organizează la Standul România 100 (nr. 45, nivel 0.00) o serie de întâlniri cu istoricii Ioan-Aurel Pop, Liviu Maior şi Vasile Puşcaş şi cărţile lor dedicate Centenarului Marii Uniri.

În acelaşi cadru vor fi lansate volumele „Echinox 50”, „Descos şi ţes. 1971 – 2017” de Dinu Flămând, „Saga păpădiilor. 1971 – 2018” de Ion Mircea, „Poezii. 1971 – 2018” de Adrian Popescu, „Ca o imensă scenă, Transilvania” de Mircea Zaciu şi „Poezia românească neomodernistă” de Ion Pop, „Amurgul manuscriselor. Album Nicolae Manolescu”.

Printre lansările de carte din prima zi a târgului se numără „Ascensiunea şi declinul dinastiilor Chinei” – autor Li Jiazhen şi „Patria unei mari literaturi” de Ma Xiaodong.

Editura RAO anunţă peste 1.300 de titluri, dintre care ultimele noutăţi, de la albume, cărţi ilustrate şi enciclopedii pentru adulţi, copii şi tineri, continuarea unor serii îndrăgite, thrillere, fantasy, până la romane de aventuri, dragoste, literatură clasică, reduceri speciale şi evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. În oferta editurii se regăseşte, printre altele, şi „Queen în 3D, Brian May”, primul album dedicat formaţiei Queen realizat de un membru al acesteia, apărut la puţin timp după lansarea în România a filmului „Bohemian Rhapsody”.

Editura Polirom anunţă că îşi populează standul cu aproximativ 1.500 de titluri, toate aflate la reducere (10-20%). Evenimentele dedicate celor mai recente apariţii Polirom vin cu titluri în colecţiile „Seria de autor Gabriela Adameşteanu”, „Seria de autor Andrei Oişteanu”, „Fiction LTD”, „Ego.Proză”, „Biblioteca Memoria”, „Biblioteca Polirom”, „Junior”, „Seria de autor Gheorghe Crăciun”, „Ego-grafii”. Printre volumele lansate se numără – vineri, de la ora 12.00 – „Băncile centrale, criza şi postcriza. România şi Uniunea Europeană încotro?”, de Daniel Dăianu, şi – sâmbătă, de la 12.00 – cartea lui Adrian Cioroianu „Un centenar şi mai multe teme pentru acasă. Ce au învăţat şi ce nu au învăţat românii din ultimul secol de istorie”.

Printre noile apariţii anunţate de Polirom se numără „Fontana di Trevi”, de Gabriela Adameşteanu (lansat sâmbătă, de la 14.00), ca şi traducerile recente din Biblioteca Polirom „Inima omului”, de Jón Kalman Stefánsson, „Zabor sau Psalmii”, de Kamel Daoud”, „Apără-ţi coroana”, de Yannick Haenel, „Îngerul istoriei”, de Rabih Haenel, „Teoria generală a uitării”, de Jose Eduardo Agualusa, „Doamna Fletcher”, de Tom Perrotta, şi „Heather, cu totul”, de Matthew Weiner, lansate sâmbătă, de la ora 18.00. În aceeaşi colecţie, vor fi lansate duminică, de la 13.30, cărţi de George Orwell („Cum am împuşcat un elefant”), Philip Roth („De ce scriem”) şi Haruki Murakami şi Seiji Ozawa („Pur şi simplu despre muzică”).

Sub genericul „Ce le citim copiilor”, Editura Humanitas organizează un moment de lectură din „Muc cel mic” de Wilhelm Hauff, susţinut de Bianca Mereuţă. Humanitas şi Humanitas Fiction vin la Gaudeamus cu peste 1.000 de titluri. Editurile anunţă nu mai puţin de 70 de cărţi-eveniment, 28 de lansări, sesiuni de autografe, întâlniri cu scriitori, istorici, editori, traducători, critici literari, actori şi jurnalişti celebri. Seria de întâlniri începe vineri, de la ora 16.30, cu lansarea antologiei „16 prozatori de azi”, cu Diana Bădica, Lavinia Branişte, Vitalie Ciobanu, Dan Coman, Bogdan Coşa, Augustin Cupşa, Tudor Ganea, Adela Greceanu, Mihai Mateiu, Ioana Nicolaie, Veronica D. Niculescu, Cosmin Perţa, Bogdan Răileanu, Corina Sabău, Sebastian Sifft şi Tatiana Ţîbuleac.

Printre lansările legate de tema târgului se numără cea a cărţii „Două veacuri de populism românesc”, de Robert Adam, vineri, de la ora 17.30, dar şi cea legată de volumul „De la Dacia antică la Marea Unire, de la Marea Unire la România de azi”, de Lucian Boia, sâmbătă, de la 12.00. O carte semnată de regina Elisabeta a României (Carmen Sylva), „De prin veacuri. Povestiri istorice şi legende populare pentru copii”, este lansată duminică, de la ora 11.00. Duminică, lansările de la Humanitas includ volumul „România, te iubesc!”, cu texte de Paula Herlo, Rareş Năstase, Alex Dima, Cosmin Savu şi Paul Angelescu, de la ora 13.00, dar şi noile apariţii din colecţia Raftul Denisei „Scara lui Iakov”, de Ludmila Uliţkaia (14.30), şi „Satul neamţului sau Jurnalul fraţilor Schiller”, de Boualem Sansal (15.30).

Editura Litera a anunţat peste 1.400 de volume, noutăţi din toate domeniile, cărţi-eveniment, lansări, sesiuni de autografe, reduceri şi concursuri cu premii. Autobiografia „Povestea mea”, de Michelle Obama, este vedeta standului Litera la Târgul Gaudeamus 2018. „În memoriile ei, o operă de o reflexivitate profundă, scrisă într-un stil fermecător, Michelle Obama face o cronică a experienţelor care au format-o, pornind de la copilăria trăită în partea de sud a oraşului Chicago, trecând prin anii în care a fost director executiv şi a trebuit să îmbine responsabilităţile de mamă cu cele profesionale, şi ajungând la anii petrecuţi la cea mai vestită adresă din lume. O poveste sinceră, puternică, fascinantă, care ne inspiră”, spun editorii.

„Testamentul lui Abraham”, de Igor Bergler, apare la Litera într-un format nou, în colecţia Buzz Books, şi, special pentru cititorii prezenţi la Târgul Gaudeamus, este pusă în vânzare o ediţie limitată a cărţii, de 1.000 de exemplare, numerotate şi semnate de autor.

Din oferta editurii nu lipsesc „Trenul lui Lenin”, în care Catherine Merridale recreează drumul liderului comunist de la exilul comod la Zürich, de-a lungul unei Germanii în pragul dezintegrării din cauza privaţiunilor războiului şi spre nord, către graniţa Laponiei şi primirea entuziastă pe care i-o pregătiseră mulţimile revoluţionare în Gara Finlanda, din Petrograd, şi nici „Primul Război Mondial, de la Sarajevo la Versailles”, un volum ilustrat despre războiul care a schimbat faţa lumii. În ceea priveşte dezvoltarea personală, psihologia şi spiritualitatea, „Psihoterapia lui Dumnezeu”, de Boris Cyrulnik, analizează nevoia de a avea o credinţă, iar „Curajul de a nu fi pe placul celorlalţi”, de Ichiro Kishimi şi Fumitake Koga, vorbeşte despre libertate şi fericire.

De asemenea, duminică, de la ora 13.00, editura Crime Scene Press va fi gazda lansării volumelor „Algoritmul Funcoin” şi „Arunc-o pe soră-mea din tren” (ediţia a doua), de Stelian Ţurlea.

Editura Ideea Europeană se concentrează la această ediţie a târgului asupra temei evenimentului, Centenarul Marii Uniri. Printre volumele pe care le propune se numără „Cele două Europe”, de Răzvan Theodorescu, şi „Geografie şi conştiinţă naţională”, de Mircea Platon.

Şi participarea Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR) este orientată asupra lansării celor trei volume aniversare dedicate Centenarului Desăvârşirii Unităţii Naţionale, arată instituţia. Evenimentul are loc vineri, începând cu ora 13.00, în spaţiul pentru evenimente „Mircea Sântimbreanu”, de la nivelul 7.70. Sunt lansate volumele „Averescu-Prezan: Mareşalii României Mari”, „Oraşele Unirii: Chişinău, Cernăuţi, Alba Iulia”, şi „Conducătorii României Mari. Şefi de stat şi de guvern (1918-1940)”. În cadrul lansării vor lua cuvântul Alina Pavelescu, istoric şi director adjunct al Arhivelor Naţionale ale României, Manuel Stănescu, istoric, Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Cristina Păiuşan, cercetător în cadrul muzeului, şi Cornel Constantin Ilie, director adjunct al MNIR. De altfel, la standul muzeului, de la acelaşi nivel vor fi oferite publicului peste 80 de titluri ale publicaţiilor instituţiei.

Grupul Editorial ALL anunţă reduceri de până la 85%, noutăţi pentru toate categoriile de cititori, surprize şi cadouri dulci pentru cei mici. Printre apariţiile anunţate se numără „Cartea a XIII-a – Viziunea” din noua serie „Puterea celor Trei”, dedicată „Pisicilor Războinice”, sâmbătă, de la ora 12.00. Cei pasionaţi de thrillerele semnate de Guillaume Musso vor fi încântaţi să răsfoiască în premieră romanul „Un apartament la Paris”. Editura anunţă şi că volumul „care a generat transformări impresionante în şcolile din întreaga lume, inspirând elevii să îşi însuşească mentalitatea de învingători, este acum la dispoziţia publicului din România”. Este vorba despre cartea semnată de expertul în leadership Stephen R. Covey „The Leader in Me”. O altă nouă apariţie pe care mizează cei de la All este „Atingerea”, de David J. Linden, în care autorul transformă noţiunile de neurologie în informaţii accesibile.

Editura Cartea Copiilor aduce mai multe noutăţi dedicate celor mai mici cititori. Printre noile volume propuse se numără „Minunea de Crăciun a lui Jonathan Toomey”, de Susan Wojciechowski, cu ilustraţii de P. J. Lynch, „Un dar de Crăciun pentru Horaţiu Chifteluţă”, de John Burningham, declarată „cea mai bună carte ilustrată” în The New York Times Book Review, şi „Cartea cu Te rog şi Mulţumesc”, de Richard Scarry.

La standul său, editura Cartea Copiilor va organiza patru sesiuni de lectură susţinute de Brandi Bates, fondatoarea Citim Împreună România. Primele două întâlniri au loc miercuri, de la ora 15.00, din cărţile „Un dar de Crăciun pentru Horaţiu Chifteluţă” şi „Şşş! Avem un plan”, şi, de la ora 17.00, cu „Minunea de Crăciun a lui Jonathan Toomey” şi „Mergem la vânătoare de urşi”. A doua serie de lectura este programată joi, de la ora 11.00, cu „Acesta e un poem care vindecă peştii” şi „Un dar de Crăciun pentru Horaţiu Chifteluţă”, şi, de la ora 13.00, pentru „Minunea de Crăciun a lui Jonathan Toomey” şi „Robinson”, informează Mediafax.

Programul complet al evenimentelor se găseşte pe site-ul gaudeamus.ro.

În urmă cu 9 ani, divele Marin și Rădulescu „se băteau' în lansări de carte. Află… cine pe cine a învins!

Citește și… Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Florin Busuioc. Ce spune medicul care l-a operat