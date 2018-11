Între filmările pentru „Las Fierbinți” și alte proiecte de teatru, Ecaterina Ladin a găsit timp pentru a face parte din fenomenul „Mamma Mia!”. Actrița și-a dorit mult să fie în distribuție și a trimis CV-ul imediat ce a auzit că se face casting. „E un proiect foarte frumos și îmi este foarte drag. «Las Fierbinți» este proiectul meu de suflet, dar «Mamma Mia» este proiectul la care am muncit cel mai mult și care aduce bucurie nu doar spectatorilor, ci și nouă, actorilor, și ne face o mare bucurie să-l jucăm”, ne-a povestit Ecaterina. Actrița ne-a mărturisit că producătorilor nu le-a venit a crede că ea știe să cânte și să danseze atât de bine.

„Am trimis un CV cu un moment unde cânt, dansez. La Teatrul Evreiesc am niște colaborări și am luat de acolo un moment și l-am trimis. M-au sunat producătorii nedumeriți și m-au întrebat dacă eu cânt. Eu mai lucrasem cu ei la alte spectacole, dar nu știau că mai și cânt. Bine, nu cânt atât de bine ca Mirela Vaida sau ca Loredana. Nu cred că o să ajung la nivelul lor, fiindcă nu am darul ăsta, dar știu să intonez, am ureche muzicală și cred că am făcut o treabă cât de cât bunișoară”.

Ecaterina Ladin, intimidată de Loredana în musicalul „Mamma Mia”, așa că a luat lecții de canto de la profesori din Londra

Conștientă de faptul că va fi pe scenă alături de Loredana, Horia Brenciu, Mirela Vaida sau Aurelian Temișan, voci cu adevărat remarcabile, Tincuța, cum îi spun prietenii, a pășit oarecum cu teamă în noul proiect, însă a muncit enorm pentru a nu se face de râs. „Asta era cea mai mare frică a mea, cu cântatul. Cum să cânți cu Loredana pe scenă? Te uiți la un «monstru» de talent și de voce și tu ești undeva acolo jos. Am avut foarte mulți profesori. Au venit din Londra și ne-au predat. Am muncit, ca să nu-i încurc pe marii artiști. Am progresat foarte mult. Am progresat cu cântatul și abia aștept, poate-poate mai prind ceva în acest domeniu”, ne-a mai spus interpreta personajului Rosie în musicalul „Mamma Mia!”.

VIDEO: Bogdan Sorocan