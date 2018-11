Acesta a declarat, la Interviurile Libertatea Live, că Alibaba este compania prezentă indirect în țara noastră prin faptul că românii cumpără deja de pe platforma sa Aliexpress. Marea problemă o constituie faptul că Alibaba ar fi subvenționată de statul chinez pe partea de transport, în timp ce compania nu plătește taxe aici și nici nu are angajați în România.

Stanciu a spus că grupul eMag are în total circa 5.000 de angajați, iar dacă pune la socoteală și lanțul de magazine Flanco și compania de distribuție NOD, atunci în total asigură peste 7.000 de locuri de muncă. La acestea se adaugă cele peste 13.000 de firme care își comercializează marfa prin eMag Marketplace, dar și firmele subcontractoare, cum ar fi cele de curierat.

„Au un avantaj că vin dintr-o piață foarte mare, piața lor locală este foarte mare, își permit să dezvolte tehnologie, și aici vorbesc și de cei care vin din State și cei care vin din China.

Tehnologia este scumpă oriunde, are același preț peste tot în lume. Amazon, spre exemplu, are peste 40.000 de programatori, Alibaba undeva la 50.000. Noi, cu 800 pentru România, stăm bine, dar față de ei, sunt destul de puțini. Iar ceea ce am reușit noi să facem cu acești 800 de oameni cred că este ceva senzațional”, a punctat șeful eMAG.