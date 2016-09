Antonia dă lovitura cu “Get Up and Dance”, în colaborare cu ACHI

Antonia dă lovitura cu piesa “Get Up and Dance”. Artsia își surprinde fanii cu un nou single, de data aceasta, în limba engleză. Piesa se numeste “Get Up and Dance” și este o colaborare a artistei cu Achi, un tânăr producator român.

“Get Up and Dance” a fost compusa și produsă de Achi cu Vlad Lucan, împreună cu Marian Chiosea și Paul Maracine. Videoclipul piesei a fost filmat în București, în regia lui Spike, un videoclip de imagine, cu elemente fresh de postproducție.

De imaginea Antoniei, s-a ocupat Adonis Enache (hair) și Cristina Craciun (styling). “Sunt foarte entuziasmată și încrezatoare în acest single. “Get Up and Dance” mi s-a părut wow, fresh, m-am bucurat să aud o producție care să sune atât de bine și să fie făcuta de români: Achi si Vlad Lucan. Cu Achi m-am super distrat la filmari, este un artist cool. Multumesc Spike pentru video si Global Records, casa mea de discuri pentru susținere. Sper să vă placă, așa că “Get Up and Dance”, a declarat Antonia.

Antonia, “Get Up and Dance”

“Sunt foarte încantat să colaborez cu Antonia, o apreciez, este un artist cu o energie incredibilă. Chiar ma declar fanul ei, un mare Antoholic. Am făcut o super echipa în studio și la filmări și sper sa va bucurați de “Get Up and Dance”, a declarat Achi. Achi este un tânăr artist și producator din România, care a prezentat emisiuni la mai multe televiziuni din Romania. Este absolvent al liceului de muzică George Enescu, toboșar în trupa Directory. A produs piesele “Bine” de la What’s Up si “Droppin da’ Bomb” de la Lariss. Single-urile anterioare ale ANTONIEI “Vorbeste Lumea”, “Gresesc” se bucura de aprecierea fanilor cu peste 14, respectiv 17 milioane de vizualizări.