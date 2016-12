Cătălin Botezatu e gurmand, după cum însuși recunoaște. Cu toate acestea, nu a prăjit în viața lui nici măcar un ou. Designerul spune că a făcut doar ceaiuri, și asta foarte rar.

E obișnuit să mănânce toate delicatesele, cunoaște gustul preparatelor speciale, exotice sau românești și se declară gurmand convins.

Cu toate acestea, Cătălin Botezatu nu a gătit niciodată și nu a prăjit nici măcar un ou. Și o recunoaște cu nonșalanță:

”În bucătăria mea, în afară de ceai, nu se face nimic”.

Atunci când își dorește ceva anume, Bote are de unde să se aprovizioneze, asta pentru că are și mulți prieteni cu afaceri în domeniul gastronomic. Îi plac foarte tare prăjiturile și are o cofetărie preferată, a unei amice, de unde ia ce-și dorește. Mănâncă, de asemenea, cu mare poftă sarmale, în localul bunului său prieten, Joshua Castellano, fostul cumnat al Antoniei.

Cătălin Botezatu e gurmand: a uitat de restricții

Nu demult, Cătălin Botezatu era clientul spitalelor, din cauza problemelor cu inima. Medicii i-au recomandat și un regim alimentar, de care însă designerul nu a mai ținut cont. Cu toate acestea, el se simte bine și nu a mai avut probleme de sănătate.

”Nu am voie să fac excese, să mănânc lucruri foarte grase. Am cam uitat însă de aceste restricții și de acest regim. O să-l țin iar, dar de la anul”, a adăugat Botezatu.

Un litru de parfum de la Anamaria Prodan

Cătălin Botezatu, care recent și-a aniversat ziua de naștere, a avut parte de un cadou neașteptat. Anamaria Prodan i-a oferit o sticlă de un litru cu parfum, ediție limitată. Asta pentru că Bote glumea că nu a primit niciun dar de la Moș Nicolae.

”E primul cadou pe care-l primesc de la Anamaria”, a dezvăluit designerul.

