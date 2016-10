Speak și-a scris testamentul. „În cazul în care s-ar întâmpla ceva…”

Speak și-a scris testamentul. Totul se întâmplă în ultima piesă de pe cel mai recent albun al artistului. Așa cum era de așteptat, toată lumea a făcut legătura cu despărțirea de Adelina Pestrițu. Interpretul însă, a intervenit imediat și a lămurit situația.

Speak și-a scris testamentul și a creat o adevărată isterie în mediul virtual. De când s-a despărțit de Adelina Pestrițu, artistul se concenrează pe carieră, pentru a trece mai greu peste momentul greu. Speak a postat pe o reţea de socializare o piesă de pe noul lui album, numită „Ultimul drum”. Clipul este însoţit de mesajul: „În caz de… Doamne fereşte! Testament audio.”

Speak și-a scris testamentul. „Este doar o ipoteză”

Prietenii virtuali au făcut imediat legătura cu despărţirea de Adelina Pestriţu, iar artistul a lămurit situația.„Nu are nici cea mai mică legătură. Nu e dramă pentru că nu a murit nimeni. Este doar o ipoteză în cazul în care s-ar întâmpla ceva… Ferească Dumnezeu”. „Dragi prieteni, îmi sunteți mereu aproape și vă mulțumesc pentru susținerea voastră care în fiecare zi mă face să mă simț iubită. De aceea, îmi doresc să aflați de la mine, nu din alte surse, că în viață mea personală s-au produs anumite schimbări. După doi ani și jumătate de relație, am decis împreună cu Ștefan (Speak) să mergem pe drumuri separate. Nu o să dezbatem nicăieri motivele care ne-au adus în acest punct, nu suntem nici primii, dar nici ultimii care trec prin asta, fiecare cuplu are povestea lui care nu întotdeauna se derulează așa cum se proiectează la început. Relația noastră a fost una foarte frumoasă, îl apreciez mult pe Ștefan că om și ca artist și sunt recunoscătoare pentru toate momentele frumoase pe care le-am trăit împreună. Sperăm că lumea să ne înțeleagă și să ne respecte decizia de a nu vorbi despre acest subiect care ține strict de sufletele noastre. Va mulțumesc pentru înțelegere! Vă pup!”, a scris Adelina Pestrițu pe pagina sa de Facebook, în urmă cu doar câteva zile