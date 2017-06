LIVETEXT Simona Halep – Elina Svitolina, în sferturile de finală la Roland Garros. Rejucarea finalei de la Roma va avea loc miercuri.

ACTUALIZARE 6 iunie. Meciul este al doilea de pe arena Suzanne-Lenglen şi nu va începe mai devreme de ora 15.00. Înaintea meciului lui Halep cu Svitolina, de la ora 12.00, este programată întâlnirea din sferturi la masculin dintre austriacul Dominic Thiem şi sârbul Novak Djokovici.

Visul nostru: Simona Halep poate urca pe locul 1 WTA. Trebuie să câștige Roland Garros. Iată clasamentul WTA în timpul disputării turneului de la Paris

ACTUALIZARE 6 iunie. ”Halep are un parcurs bun, de la Madrid a început să joace foarte bine. Mai sunt două-trei meciuri şi în forma în care este cred că are mari şanse să câştige turneul. E greu să spun ce contracandidate are, important este că ea e în formă. Cele care erau mai puternice, Kerber şi Buburuza – Muguruza sau cum o cheamă pe fata aia, au ieşit şi s-a făcut cale liberă. Mă voi duce la Roland Garros dacă ea va ajunge în finală. Trebuie să o lăsăm să joace meciurile, a spus-o şi ea. Noi ne dorim să facem pronosticuri, dar trebuie s-o luăm încet, când va fi în finală poate putem face un pronostic despre locul 1”, a declarat Ilie Năstase.

ACTUALIZARE 6 iunie. Clijsters e cu Simona! Kim Clijsters crede că Simona Halep se va impune la Roland Garros: ”E mai agresivă decât celelalte și e foarte rapidă”

În vârstă de 22 de ani, sportiva născută la Odessa a trecut în optimile de finală, scor 4-6, 6-3, 7-5, de Petra Martic (Croația, locul 290 WTA). Svitolina, numărul 6 WTA, este cea care o bătuse pe Simona Halep în finala de la Roma.

Svitolina a revenit de la 2-5 și 0-30 în setul decisiv al partidei cu Martic, iar în pauza dinaintea setului decisiv a primit îngrijiri medicale. La Roma, Halep a fost cea care a trebuit s-o lase mai moale, accidentată fiind. Un ouf de soulagement pour @ElinaSvitolina qui élimine en 3 sets la qualifiée Matric #RG17 pic.twitter.com/qwa3dGYs4W — rolandgarrosFR (@rolandgarros_FR) June 5, 2017

Statistica duelurilor directe Halep – Svitolina (AICI).

Simona Halep despre viitoarea adversară, Elina Svitolina: ”Voi avea în faţă o jucătoare care a evoluat foarte bine anul acesta, dar am nevoie să joc din nou cu ea, pentru că am pierdut acea finală la Roma din cauza accidentării şi nu am fost fericită din acest motiv. Am acum o nouă şansă, o nouă provocare, va fi una dificilă, dar sunt pregătită să joc şi îmi doresc să mă bată dacă e mai bună, nu să pierd eu meciul”.

L’Equipe: ”Pretendentă foarte serioasă la câștigarea turneului”

Prestigiosul cotidian francez L’Equipe a lăudat-o pe Simona: ”’Expeditivă, Simona Halep, cap de serie numărul 3, a ajuns în sferturile de finală la Roland Garros, dispunând de Carla Suarez Navarro în două seturi seci (6-1, 6-1) și o oră de joc. Finalistă în 2014, românca a confirmat că este o pretendentă foarte serioasă la victorie în acest an”, notează cotidianul francez.

Simona a ratat de puțin un duel socotit mai facil, cu Petra Martic. În vârstă de 26 de ani, longilina sportivă născută la Split (are 1,81 înălțime și o greutate de 63 de kilograme).

Profesionistă din 2008, anul în care Simona cucerea titlul la junioare, la Paris, Martic este pe locul 290 WTA, fiind în mare revenire de formă. ”Salut prestația Petrei la această ediție a Roland Garros”, a comentat Mats Wilander, acum două zile, la microfonul Eurosport.

Scorul duelurilor directe Halep-Martic este 1-1. Simona s-a impus la ultimul duel, la Guangzhou (China), în 2015, iar Petra a câștigat meciul din 2011, de la Copenhaga (Danemarca) (AICI, statistica).

Rezultatele directe ale Simonei cu cele 7 adversare rămase în concurs

1. Halep – Svitolina 2-1 (0-1 pe zgură)

2. Halep – Pliskova 4-1 (0-0 pe zgură)

3. Halep – Garcia 1-0 (0-0 pe zgură)

4. Halep – Ostapenko 0-0

5. Halep – Bacsinszky 3-1 (1-0 pe zgură)

6. Halep – Wozniacki 2-2 (0-1 pe zgură)

7. Halep – Mladenovic 2-3 (1-0 pe zgură)