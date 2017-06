Mesajul lui Sandu Lungu, după moartea lui Gheorghe Gușet. Gheorghe Gușet a murit în noaptea de duminică spre luni. Multiplul recordman național și balcanic la aruncarea greutății avea doar 49 de ani și fusese internat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca după ce joia trecută a suferit o disecție a aortei în urmă cu patru zile.

Înmormântarea lui Gheorghe Gușet va avea loc miercuri, 14 iunie, la ora 13.00, la Capela Ortodoxă din Zalău. Informația a fost oferită tot de soția sa, Lorena Boberschi, cea care a anunțat și decesul sportivului, pe pagina ei de Facebook.

„Gheorghe Călin Guşet a murit. Acum câteva minute a pierdut bătălia cu viaţa. Se pare că Dumnezeu a avut alte planuri cu tine. Îţi mulţumesc pentru toţi cei 21 de ani petrecuţi împreună, pentru tot ce am realizat împreună în viaţă şi în sport! Ţi-am promis că voi fi lângă tine mereu şi am fost până în ultimul moment al vieţii tale. Tu mi-ai promis înainte de operaţie că te întorci la mine. E prima dată când tu nu te ţii de cuvânt. Te iubesc aşa cum nu am iubit pe nimeni altcineva şi nimeni niciodată nu te va înlocui în inima mea!! Drum lin dragostea mea. Dumnezeu să te odihnească în pace iubirea vieţii mele”, a scris Lorena Boberschi pe Facebook.