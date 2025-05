Elevii au răspuns la 14 cerințe din textul „Buburuza fără buline”

Elevii claselor a IV-a care au susținut, astăzi proba scrisă la Limbă și comunicare din cadrul examenului de Evaluare Națională 2025, au primit un text pe baza căruia au trebuit să răspundă mai multor cerințe. Textul, intitulat „Buburuza fără buline” aparține autoarei Claudia Groza.

Copiii au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea testului.

Elevii au fost distribuiți câte doi în bancă sau și-au păstrat locurile ocupate inițial la clasă.

La ultima cerință, elevii au avut de redactat un text de șase-opt enunțuri, în care să prezinte patru motive pentru care este bine să ai prieteni adevărați.

Ce se întâmplă cu rezultatele elevilor

Din acest an școlar, rezultatele elevilor la Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi sub formă de punctaje în loc de coduri. Acestea nu se afișează, nu se comunică public și nu se trec în catalog. Cu o excepție: doar la solicitarea scrisă a elevilor. În această situație, punctajul va fi convertit în calificate, potrivit metodologiei.

De ce se dă Evaluarea Națională la clasele mici

Rezultatele sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare și prin informarea elevilor și a părinților asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Rezultatele individuale cuprinse în fișele de evaluare sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic și de către colectivul de catedră din fiecare unitate școlară. În urma acestei analize, profesorul decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/ orientare care cuprinde informații diagnostice și prognostice în vederea orientării și optimizării învățării.

