Evaluare Națională clasa a-II, 2025. Ce subiecte au primit elevii la Citire

Evaluare Națională clasa a II-a, 2025. Subiectele la Citire

Textul primit de copii se referă la cele patru anotimpuri, reprezentate în poveste de cele patru fete ale împăratului pe nume Anul.

Elevii au avut, printre altele, de identificat titlul povestirii, numele împăratului, numărul printeselor, numele lor.

Copiii au trebui să răspundă apoi cu DA sau NU la trei întrebări iar exercițiul următor le-a cerut să încercuiască litera corespunzătoare răspunsului corect.

Rezultatele pot fi convertite în calificative

Începând cu acest an, rezultatele elevilor la Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi sub formă de punctaje în loc de coduri. Acestea nu se afișează public și nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a elevului. În acest caz, punctajele sunt convertite în calificative.

Rezultatele sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. Rezultatele individuale sunt analizate de către învățători, iar în urma analizei aceștia decid, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învățare al elevului.

Evaluare Națională clasa a II, 2025. Calendarul următoarelor probe

Examenul de evauare națională la clasa a II-a, 2025 continuă cu alte două probe.

15 mai 2025: Matematică și Explorarea mediului;

16 mai 2025: Limbă și comunicare (scris – citit în Limba română) pentru minoritățile naționale

