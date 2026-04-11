Invitat în podcastul „LECȚIA DE AZI”, realizat de Educație Privată în parteneriat cu Lumina – Instituții de Învățământ, ministrul a subliniat că nu susține reformele radicale, ci schimbările realizate treptat.

„Sunt un adept al îmbunătățirii continue. Consider că dacă în fiecare zi încercăm să îmbunătățim lucrurile, pe o perioadă mai lungă de timp se vede și o schimbare majoră. Deci prefer reformele făcute prin aceste îmbunătățiri continue care au loc, nu reforme abrupte”, a declarat Mihai Dimian.

În dialogul cu moderatoarea Oana Dimofte, ministrul a întărit ideea evitării schimbărilor bruște: „Fără mișcări bruște.”

De asemenea, acesta a insistat asupra importanței colaborării în procesul decizional.

„Pe de altă parte, prefer îmbunătățiri continue făcute în colaborare. Deși am acest atribut de ordin de ministru și în final vom ajunge la un ordin de ministru, probabil în multe cazuri, important este să existe această colaborare. Important e ca cel care propune să participe și la implementarea soluției respective și acest climat colaborativ îmi îl doresc și aici.”

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a descris prima lună în funcție drept una „foarte intensă”, marcată de numeroase provocări administrative și strategice.

„Și în weekend, și pe parcursul zilei, 12-14 ore pe zi de muncă. A fost nevoie să îmi cunosc mai bine colegii și din Guvern, și din minister. A fost o perioadă în care s-a dezbătut și bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării și, în general, bugetul educației și cercetării. O perioadă cu simulări. Da, fiecare zi a fost o provocare.”, a spus noul ministru al Educației.

Un punct major pe agenda ministerului îl reprezintă proiectele finanțate prin PNRR, care trebuie finalizate într-un timp limitat:

„Momentan sunt foarte multe activități, unele care au rămas dintr-o anumită perioadă din trecut, altele care sunt urgente, cum ar fi proiectele PNRR, care ar trebui încheiate până în 31 august. Ultimele dintre ele, altele trebuie încheiate până în mai.”

Acesta a atras atenția și asupra ritmului de absorbție a fondurilor.

„Și uitându-ne că aproximativ jumătate din suma alocată educației a fost atrasă în perioada 2021-2025, deci aproape în cinci ani de zile, mai avem cinci luni de zile să atragem cea de-a doua jumătate, ceea ce e o provocare mare și necesită foarte mult timp. ”, a completat Mihai Dimian.

Mihai Dimian a atras recent atenția și asupra dezechilibrelor din sistemul de învățământ, unde unele clase sunt supraaglomerate.

