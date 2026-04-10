Clase supraaglomerate în orașe

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu directori de școli din Botoșani, pe 5 aprilie, potrivit Edupedu.

Oficialul a explicat că, deși la nivel național media elevilor pe clasă pare în limite normale, realitatea din teren arată diferențe majore între mediul urban și cel rural.

„M-am uitat la gradul de încărcare la clasă. La gimnaziu, când mă uit eu la minister, eu văd 12 elevi în medie pe clasă. Legea spune 20 pe clasă. Ce s-a întâmplat? De ce suntem sub media națională? Practic ce se întâmplă? În zona urban mare sunt 30-32 de elevi în casă, în zonele celelalte sunt 16-14-12, la medie stăm bine”, a declarat ministrul.

Mihai Dimian a oferit și un exemplu personal pentru a ilustra fenomenul. Acesta a spus că, atunci când și-a înscris copilul la școală, numărul elevilor din clasă a crescut rapid.

„Și eu mi-am dus copilul la școala de stat din cartier și am încredere în învățători, doar că a început clasa pregătitoare cu 24 de copii în clasă și până la finalul săptămânii erau 30-32.”

Viza de flotant, vinovată

Ministrul Educației susține că una dintre cauze este migrația elevilor din zonele rurale către școlile din orașe, facilitată de vizele de flotant.

„Vizele de flotant: Oamenii aceia vin cu mașina. Eu nu, mergem pe jos la școală, dar sunt foarte mulți care își aduc copiii cu mașina din comune din jurul Sucevei, din vile foarte frumoase.”

Acesta a subliniat efectul invers creat în sistem.

„Drept urmare, acolo de unde au plecat ei au lăsat 16 în clasă și a adus 30 la altă școală. Foarte interesant că nu m-am uitat niciodată la asta.”

„Nu respectăm niște reguli”

Ministrul a atras atenția că părinții contribuie la dezechilibrele din sistem, iar apoi reclamă supraaglomerarea claselor.

„Adică ei (părinții) s-au supărat că această clasă este supraaglomerată, supraîncărcată, clasa în care se află și copilul meu.”

„După ce nu respectăm niște reguli, ne plângem de anumite situații. De aceea împreună cu dumneavoastră ca directori, cu părinții, eu înțeleg dorința părintelui de a-și aduce copilul la școala cea mai bună”, a mai spus Mihai Dimian.

În opinia sa, problema ține și de respectarea regulilor existente: „Pare că le încălcăm pe scară largă și apoi ne plângem în această situație.”

Posibile schimbări în sistem

Mihai Dimian spune că este nevoie de soluții comune între școli, părinți și autorități și nu exclude modificări ale regulilor actuale.

„Hai să schimbăm regulile, să vedem cum le schimbăm.”

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor privind numărul de elevi din clase și impactul vizelor de flotant asupra distribuției elevilor în școli, un fenomen care duce la apariția unor unități „supraaglomerate” și a altora cu efective reduse.

Anul trecut, Legea 141/2025 a stabilit că numărul de elevi dintr-o clasă crește în medie cu doi elevi.

În prezent, viza de flotant permite părinților să înscrie copiii la școlile dorite, deși nu au domiciliu permanent în zonă.

Încă de anul trecut, Daniel David, fostul ministru al Educației, discuta despre schimbări legate de viza de flotant.

