Problema de matematică pe care elevul nu a putut să o rezolve

„Testez un copil și îi dau această problemă. Nu mi-o face spunându-mi că nu știe câte picioare are un iepure și acest lucru nu se studiază la matematică. P.S.: Elevul este la o școală din Câmpina având media generală 9.50+ și la matematică 8. Trebuie să ne mai mire așa ceva?”, a scris pe Facebook Mihail Iordache, profesor de matematică în Câmpina.

Problema care a pus „probleme” Foto: Facebook Mihail Iordache

Postarea sa a readus în discuție problema rigidității din sistemul educațional și a lipsei de conexiuni practice în procesul de învățare.

„Eu în fiecare an mă întâlnesc cu nedumerirea asta. Răspunsul multor elevi este: «Iepurele are două picioare și două lăbuțe!»”, a scris cineva în comentarii.

Alte persoane au comentat: „Elevul are un viitor strălucit, ca avocat”, „Și nu cred că e singurul elev care nu știe câte picioare are un iepure”, „Lasă, că mai sunt copii care răspund în bătaie de joc”.

Cine este Mihail Iordache

În vârstă de 27 de ani, Mihail Iordache nu este un profesor obișnuit. A absolvit Colegiul Național „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, iar în 2022 a terminat Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnice București.

Mihail Iordache, profesorul de matematică din Câmpina care îi aduce pe elevi de la nota 3 la nota 9 sau 10 Foto: Facebook/Mihail Iordache

Tot în 2022 și-a deschis centre de meditații în Câmpina și București, unde pregătește aproximativ 200 de elevi. Rezultatele sunt remarcabile: anul trecut, 31 dintre elevii săi au obținut nota 10 la examenul de Bacalaureat.

„Când un elev vine la mine, prima dată îl întreb ce dorințe, ce obiective are. Îl chem apoi la o testare. Nu e nimic dacă e de 3 sau 4, insist până ajunge la 9 sau 10. Dacă spune că vrea să dea la Automatică, îi dau un fel de testare, dacă îmi spune că vrea să treacă de examenele naționale, primește o testare diferită. Acesta este primul pas.”, spune Mihail Iordache.

Metode neconvenționale, rezultate vizibile

Profesorul consideră că matematica este o „limbă” pe care orice copil o poate învăța, inclusiv cei diagnosticați cu sindrom Down sau proveniți din medii defavorizate.



„Pe mine mă interesează rezultatele. De la copilul de corigență, să scot performer. Matematica e aidoma unui proces de gătit. Nu ai voie să arzi etape. Ai omis un ingredient, ai ratat rezultatul corect. Eu învăț copilul să treacă totul prin filtrul gândirii logice. Mă încăpățânez să fac asta, chiar dacă stau cu el și șapte, opt ore într-o zi”, explică profesorul.



La Câmpina, 31 de copii nevoiași beneficiază de meditații gratuite, iar șapte elevi cu sindrom Down sunt integrați în grupele sale, deși, spune el, „niciun profesor nu i-a vrut, fiindcă e mai dificil de lucrat cu ei”.



În plus, folosește metode moderne pentru a-i ține conectați la învățare: „La ora 22.00 le dau un test pe WhatsApp. Îi întreb, de exemplu, care este teorema sinusului. În funcție de ordinea în care răspund, le acord niște puncte și atunci când acumulează 50 de puncte, beneficiază de o ședință gratuită.”

Lecții de matematică, chiar și la semafor

Mihail Iordache a devenit cunoscut și după un clip viral pe TikTok, vizionat de peste 2,5 milioane de oameni, în care a transformat o cerere de ajutor a unor copii nevoiași într-o lecție de matematică: dacă răspundeau corect, primeau bani.



Pentru el, educația poate avea loc oriunde. „Vreau să-i fac să învețe și când sunt la coadă la cumpărături. În loc să stea pe TikTok, răspund la întrebări. În felul acesta, ei învață și nici nu își dau seama de asta.”



Profesorul are planuri ambițioase și își dorește să dezvolte o aplicație educațională alături de prieteni care lucrează în companii internaționale, pentru a automatiza procesul de predare și a crea o bază de date cu explicații video.



Pentru Mihail Iordache, Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat „sunt o simplă formalitate dacă copilul împreună cu părintele respectă anumiți pași corecți”.





