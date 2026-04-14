„Locul I în Europa pentru România la Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) și al doilea în clasamentul pe țări (după China, participantă cu statut de invitat), într-o competiție ce a reunit 247 de concurente din 66 de țări!”, a transmis Ministerul Educației.

Rezultatele individuale ale elevelor române sunt remarcabile, ele au obținut trei medalii de aur și una de bronz la EGMO 2026:

Mălina-Carla Pavel, Colegiul Național Alexandru Odobescu Pitești – medalie de aur

Aida Mitroi, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – medalie de aur

Carina Maria Viespescu, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – medalie de aur

Ioana Stroe, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București – medalie de bronz

Potrivit Ministerului Educației, una dintre performanțele remarcabile aparține Mălinei-Carla Pavel, care a obținut cel mai mare punctaj dintre participantele din țările oficiale.

Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete 2026 (EGMO) s-a desfășurat anul acesta în Franța, la Bordeaux, în perioada 9-15 aprilie.

Lotul României a fost coordonat de Andrei Eckstein, lector la Universitatea Politehnica din Timișoara, și Anca Băltărigă, profesor la Liceul Internațional de Informatică din București.

Coordonarea științifică a fost realizată de Societatea de Științe Matematice din România (SSMR), iar organizarea a fost asigurată de Ministerul Educației.

„Această olimpiadă internațională de matematică deschide seria celor patru olimpiade internaționale de matematică la care participă România în anul școlar 2025-2026. Felicitări elevelor participante, profesorilor, părinților și tuturor celor care au contribuit la această performanță!”, a transmis Ministerul Educației.

Ministerul Educației și Cercetării a acoperit taxele de participare și costurile deplasărilor, diurna aferentă zilelor de ședere.

Anul trecut, elevii românii au obținut patru medalii de aur și două de argint la Olimpiada Balcanică de Matematică.

