Este vorba despre Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, care a elaborat o Procedură operațională privind utilizarea inteligenței artificiale în școală. Regulile se vor aplica din modulul 4 al anului școlar 2025-2026 și vizează atât elevii, cât și profesorii.

Documentul stabilește că inteligența artificială poate fi utilizată pentru brainstorming, explicații suplimentare, generarea de exerciții-model, corectură lingvistică sau documentare inițială.

În schimb, este interzisă copierea directă a textelor generate de AI sau rezolvarea integrală a testelor și problemelor fără intervenție personală.

Directoarea colegiului, Daniela Orășanu, explică filosofia din spatele deciziei: „Pornim de la ideea că dacă profesorul suspicionează că elevul și-a făcut tema sau la o lucrare de control a folosit inteligența artificială, atunci ceea ce are de făcut profesorul, în primă fază, este să îi spună copilului să explice verbal ceea ce a scris. Procedura precizează ce trebuie să facă profesorul în astfel de situații, asigurând că elevul are ocazia să înțeleagă și să învețe, fără a fi sancționat de la prima abatere”.

Mai exact, liceeni vor putea folosi AI pentru toate lucrările și activitățile școlare, de la teme, proiecte, jurnale de practică, dar și în timpul activităților educative, desfășurate fie în timpul orelor, fie în afara școlii.

Un exemplu concret a venit de la o profesoară de Limba engleză: „Spunea o colegă de-a noastră de Limba engleză că a avut un elev care la o temă a scris perfect 35 de adjective în engleză. La clasă, când l-a pus să spună măcar câteva dintre ele, nu a știut absolut niciunul. A recunoscut că a folosit inteligența artificială”.

Ce este considerat fraudă

Procedura prevede clar că este fraudă academică copierea directă (copy & paste) a unui text generat de Inteligența Artificială și prezentarea lui ca fiind creație proprie, dar și rezolvarea automată a testelor sau generarea de referate complete fără implicare personală.

În caz de suspiciune, elevul trebuie să explice procesul de realizare a lucrării și să demonstreze că înțelege ceea ce a scris.

Dacă nu poate face acest lucru, pot urma sancțiuni, de la notă mică și refacerea lucrării, până la nota 1 și convocarea părinților, în caz de abateri repetate.

Directoarea subliniază însă că scopul nu este pedeapsa, ci educația: „Are voie să folosească inteligența artificială, dar nu pentru a-i substitui gândirea, ci el să învețe cu ajutorul AI”.

Concret, elevii pot folosi Inteligența Artificială, dar ca pe un instrument care să-i ajute în procesul de învățare. Apoi, trebuie să treacă prin propriul filtru ceea ce AI le-a servit pe tavă.

În plus, liceeni sunt sfătuiți să învețe „limbajul” AI, pentru a crea „prompt-uri bune”, dar și să verifice informațiile obținute în acest mod.

Mai mult, elevii trebuie să explice profesorilor cum au folosit AI, și să includă în bibliografie acest lucru, după modelul: „Instrument utilizat: [Nume AI], Prompt: [Textul folosit].”

În schimb, profesorii universitari folosesc o metodă de modă veche pentru a-i împiedica pe elevi să copieze cu ajutorul ChatGPT.

Asta pentru că se ajunge ca elevii să nu mai știe câte picioare are un iepure, de exemplu. De altfel, primele scanări ale creierelor utilizatorilor ChatGPT arată că inteligența artificială erodează memoria și gândirea critică.

Îngrijorător este că tinerii din Generația Z sunt primii care nu devin mai inteligenți decât părinții lor.

