„Copiii noștri sunt mai puțin capabili cognitiv decât eram noi”

Concret, studiile arată că tinerii din generația Z sunt primii care nu devin mai inteligenți decât părinții lor.

Afirmația, susținută de date internaționale și de cercetători în neuroștiință, a declanșat o dezbatere globală despre rolul tehnologiei în educație. În timp ce multe sisteme școlare au coborât standardele pentru a se adapta noilor realități, Danemarca a ales o strategie radical diferită și primele rezultate sunt greu de ignorat.

Dr. Jared Cooney Horvath, profesor devenit neurocercetător cognitiv specializat în învățarea umană, a atras atenția asupra fenomenului chiar în fața Congresului.

„Un fapt trist cu care generația noastră trebuie să se confrunte este acesta: copiii noștri sunt mai puțin capabili din punct de vedere cognitiv decât eram noi la vârsta lor”, a spus Horvath.

„De când standardizăm și măsurăm dezvoltarea cognitivă de la sfârșitul anilor 1800, fiecare generație și-a depășit părinții, și exact asta ne dorim. Vrem copii mai inteligenți”.

Pentru prima dată în peste un secol, acest progres intergenerațional s-a oprit.

De ce Generația Z rupe tiparul istoric

Potrivit cercetătorilor, explicația nu ține de lipsa educației formale. Din contră, Generația Z petrece mai mult timp în școală decât generațiile anterioare. Diferența majoră este contextul în care are loc educația.

Horvath spune că declinul cognitiv coincide cu introducerea pe scară largă a tehnologiei digitale în școli, începând cu aproximativ anul 2010.

„În 80 de țări, dacă ne uităm la date, odată ce țările adoptă tehnologia digitală pe scară largă în școli, performanța scade semnificativ”, a declarat acesta.

„Copiii care folosesc computerele aproximativ cinci ore pe zi la școală în scopuri de învățare obțin scoruri cu peste două treimi dintr-o deviație standard mai mici decât copiii care rareori sau niciodată nu ating tehnologia la școală”.

Teste mai ușoare, așteptări mai mici

În loc să corecteze problema, multe sisteme educaționale au ales o soluție de compromis: ajustarea testelor și a standardelor.

Neurocercetătorii avertizează că testele standardizate au fost modificate pentru a reflecta o durată de atenție mai scurtă și cerințe intelectuale mai reduse, o abordare care, spun ei, nu rezolvă cauza reală.

În timp ce unele țări au coborât ștacheta, Danemarca a ales să o ridice.

Danemarca: revenirea radicală la școala „analog”

Începând cu anul școlar 2025-2026, Danemarca a implementat una dintre cele mai drastice reforme educaționale din Europa.

Țara a decis să elimine aproape complet tehnologia digitală din sălile de clasă:

telefoanele mobile sunt predate la începutul zilei

tabletele, laptopurile și computerele au fost eliminate din majoritatea lecțiilor

manualele fizice, caietele și temele scrise au revenit în prim-plan

France24 a documentat schimbarea, iar reacțiile din școli au fost surprinzător de pozitive.

Profesorii confirmă: atenția a revenit

Islam Dijab, profesor de limba engleză din Copenhaga, a explicat pentru France24 de ce a fost necesară această decizie.

„Cred că cea mai mare problemă a fost că, pentru că am renunțat cumva la cărți și am început să folosim ecrane în schimb, am observat că mulți dintre copii au probleme de concentrare”, a spus el.

„Este destul de ușor să gliseze cu trei degete pe un alt ecran și să se joace, de exemplu, la clasă”.

Schimbarea nu a fost bine primită doar de profesori. Elevii spun că lipsa ecranelor le-a redus stresul și le-a îmbunătățit capacitatea de concentrare.

O elevă a declarat că îi place noul sistem pentru că îi oferă mai mult timp pentru citit și scris, fără distrageri constante.

Profesorii raportează nu doar o atenție mai bună, ci și o creștere a stimei de sine și o stare emoțională mai stabilă în rândul adolescenților.

O mișcare națională „fără telefon”

Impactul datelor despre efectele negative ale ecranelor asupra creierului adolescenților a depășit sala de clasă. Danemarca a lansat o inițiativă amplă de reducere a dependenței digitale:

activitățile extrașcolare limitează sever utilizarea dispozitivelor

există o Zi națională fără telefon, dedicată deconectării

medicul și expertul în sănătate digitală Imran Rashid a depus o petiție în parlament pentru interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani

Scopul declarat: prevenirea unui declin cognitiv și emoțional care ar putea afecta o nouă generație.

În timp ce Generația Z este recunoscută pentru empatie și conștiință socială, datele sugerează că dezvoltarea cognitivă nu mai urmează traiectoria ascendentă istorică.

Danemarca oferă un contraexemplu clar: tehnologia nu este inevitabilă în educație, iar reducerea ei poate avea efecte rapide și pozitive.

