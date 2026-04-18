Vizita emoționantă a fost intermediată de Gabriella Koszta, actriță, traducătoare și editor al cărții „Mereu cu pălărie” (2021), dedicată Rékăi Nagy, din care au fost publicate fragmente de Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca.

După ce am tastat la interfon numărul apartamentului și am urcat cu liftul-retro la etajul al 5-lea, Borbála și Réka au fost gazde impecabile.

„O femeie fără ceva pus pe cap este pe jumătate dezbrăcată!”

„Din păcate, nu mai am niciun exemplar din cartea despre mama, dar o să caut word-ul și ți-l voi trimite”, se scuză fiica artistei, stânjenită de vizita jurnaliștilor români, prima de când mama ei s-a mutat în capitala Ungariei. Se scuză că nu vorbește limba, însă se multiplică. Lucrează la laptop, o întreabă pe Reka dacă totul e ok, ne face cafea, ne aduce apă și dulciuri-stil.

De ce „Mereu cu pălărie”? Réka explică: „Fiindcă o femeie are nevoie mereu de ceva pus pe cap. Altfel, pare așa, despuiată”.

REKA NagyIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Niciodată vizitată acasă de presa din România, actrița își caută cu grijă cuvintele în limba română.

Alături de Anikó Széles, Réka Nagy a fost actrița maghiară din Transilvania care, imediat după facultate, a obținut roluri în filme și a devenit cunoscută la nivel național – Gabriella Koszta

Nepoata doctorului care dă numele spitalului din Sfântu Gheorghe

Réka Nagy s-a născut în 1941, la Sfântu Gheorghe. Era nepoata celebrului doctor chirurg Kristóf Fogolyán, directorul spitalului.

Copilăria și-a petrecut-o într-o familie armeano-secuiască bogată și foarte respectată. Mama sa divorțată, considerată dușman de clasă, după moartea cunoscutului bunic a fost nevoită să se mute cu cei 3 copii la Cluj-Napoca, în 1954, unde a lucrat la maternitatea înființată de Dominic Stanca.

Amintirile de atunci sunt dureroase.

„Azi, Spitalul Județean de Urgență din Sepsiszentgyörgy se numește Dr. Fogolyán Kristóf! Casa noastră e goală și acum! Mai am un frate, acolo, la Sfântu Gheorghe“, spune Nagy.

„Comuniștii ne-au luat casa și ne-au dat afară din ea! Am trăit 20 de ani într-o pivniță! Iar la Cluj am primit un apartament mic, în afara orașului”, rememorează venerabila doamnă Nagy.

Cum i-a spart timpanul colegului de scenă, care îi era și profesor

După terminarea Liceului Teoretic István Báthory, împotriva voinței mamei sale, a fugit să se înscrie la Institutul de Teatru István Szentgyörgyi, care tocmai se mutase din Cluj-Napoca la Târgu Mureș. Actorul György Kovács și regizorul György Harag i-au fost profesori.

György Kovács nu lăuda cu ușurință, dar Réka era preferata sa absolută! Au jucat împreună în primul spectacol al Teatrului Studio din Târgu Mureș, Tartuffe. Kovács era Tartuffe, Réka o juca pe Elmira. La repetiții, a rugat-o să nu fie subtilă: „Când voi fi obraznic cu tine, nu ezita să mă plesnești cu toată puterea!”. Cererea i-a fost îndeplinită și a ajuns la spital cu timpanul spart!

În 1963, a absolvit facultatea, apoi a fost invitată la Cluj-Napoca, la teatrul condus de Endre Senkálszky. Timp de 12 ani (1963-1975) a jucat în zeci de spectacole.

„Eu știam că sunt frumoasă”

„Sincer, am fost frumoasă. Eu știam că sunt frumoasă! Și da, era coadă la ușa mea”, afirmă sincer, azi, Réka.

Actrița favorită și feblețea regizorului Francisc Munteanu vorbește despre Sergiu Nicolaescu sau Dan Spătaru, în timp ce semnează mai multe fotografii în care apare. „Niciunul nu mai e printre noi”.

Era fire sportivă, a jucat tenis de câmp, cu Ilie Năstase și Ion Țiriac. E bucuroasă că s-a lăsat de fumat după zeci de ani!

Réka Nagy, între jucătorii de tenis Ilie Năstase și Ion Țiriac, în 1973. O epocă în care tenisul românesc cucerea lumea, iar farmecul cinematografiei autohtone era reprezentat de actrițe talentate precum Réka Nagy. Foto: Facebook Teatrul Românesc

Pusă pe tavă într-un bikini minuscul și „oferită” pretendenților, în „Îmblânzirea scorpiei”, spre disperarea iubitului gelos

La începutul carierei, s-a confruntat nu doar cu provocări profesionale. Un MeToo înainte vreme: „În acea perioadă, colegul meu Dezső Nagy s-a îndrăgostit de mine și voia cu orice preț să ne căsătorim. Mă chinuia cu gelozia lui… Se uita din culise la cât de sincer îmi sărutam partenerul… A fost groaznic”.

„De exemplu, spectacolul «Îmblânzirea scorpiei», regizat de János Taub. Taub a avut ideea ca, în timp ce se desfășura cererea în căsătorie, eu, care o interpretam pe Bianca, să fiu oferită pretendenților într-un bikini minuscul sau, cu alte cuvinte, să fiu purtată goală pe o tavă. Dezső era furibund!”, a povestit Nagy.

REKA IMBLANZIREA SCORPIEIIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Réka a dobândit notorietate națională în 1973, datorită serialului Pistruiatul, regizat de Francisc Munteanu, primul serial color produs în România. Réka a făcut rolul profesoarei de istorie Iulia Prodan.

„Hm… Costel Băloiu era spectaculos. Mai înspre vremea noastră, când l-am întâlnit, făcuse așa, o burtă… Tu o ai mică!”, face ea cu ochiul reporterului.

Mulți dintre noi și-o amintesc din BD-uri, unde a fost Angela și, ulterior, Angela Căpșună, soția plutonierului interpretat de Sebastian Papaiani.

Brigada Diverse în alertă! și BD la munte și la mare s-au filmat în 1971. Réka Nagy a mai jucat în „La vârsta dragostei (1963), Golgota (1966), Cântecele mării (1971), Sfânta Tereza și diavolii (1972) , Dragostea începe vineri (1972) sau Trei scrisori secrete (1974).

colaj REKA 7Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Ce fosta Securitate? Și acum suntem urmăriți! Peste tot!”

„Fosta Securitate? Ce fostă? Și acum suntem urmăriți! Peste tot!”, se aprinde actrița: „Întotdeauna existau în preajmă un vecin sau o cunoștință simpatică, care mă denunțau. Ultima picătură a fost când a trebuit să vorbesc românește cu mama în casa scării!”.

În 1975, în urma căsătoriei cu regizorul Lajos Fazekas, s-a mutat în Ungaria, unde s-a angajat la Teatrul Național din Budapesta, apoi din 1978 a devenit membră a Teatrului Național din Pécs, iar în cele din urmă, în perioada 1988-1999, a fost actriță la Teatrul Hevesi Sándor din Zalaegerszeg.

Mutarea în Ungaria nu a adus cu sine succesul.

Contractul de la Pécs nu a mai fost reînnoit în 1985 și a fost controlor de calitate pentru o companie din Budapesta care vindea haine pentru copii. În 1987 a deschis Réka Boutique, unde vindea bibelouri, deodorante Limara și geluri de duș Fa.

Prietena sa din copilărie Zsuzsa Máthé, provenită tot din Ardeal, a vizitat-o în boutique împreună cu soțul ei, Imre Higyed, și datorită acestei vizite Réka a revenit pe scena teatrului de la Zalaegerszeg.

Odată cu mutarea, cred că sufletul ei a fost cel mai afectat. Aici nu trebuia să se abandoneze jocului, să se deschidă și să-și arate personalitatea, ci să se dovedească tot timpul – Gabriella Koszta

Rolul de mamă, „cel mai mare”

Budapesta n-a fost neapărat succes, dar a însemnat „cea mai mare fericire și bucurie”, nașterea fiicei ei, Borbála. După mai multe sarcini pierdute.

„Din acel moment, am fost în primul rând mamă. Și pot spune că acesta este cel mai mare și mai dificil rol din viață, unul fără repetiții sau pauze! Nu m-aș fi gândit niciodată”, repetă.

FIICA SI NEPOTIIIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Virtuozitatea Rékăi nu este doar frumusețea ei, ci și farmecul personalității sale, care nu se estompează niciodată. Frumusețea este evidentă, de aceea este banală. Farmecul personalității lui Réka, pe de altă parte, este țesutul conjunctiv al unui farmec unic, independent de frumusețe și intangibil, care se dezvăluie în fiecare gest și privire. Ironia malițioasă cu care evaluează și remediază fără efort situațiile jenante! Acestea sunt virtuțile unui actor care fac ca un rol să prindă cu adevărat viață pe scenă – Gabriella Koszta

colaj reka 1Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Cum arată prima zi a unui șofer român de TIR în Spania, la 24 de ani: „Am făcut 800 de kilometri în nouă ore”
Știri România 16:11
Cum arată prima zi a unui șofer român de TIR în Spania, la 24 de ani: „Am făcut 800 de kilometri în nouă ore”
Vremea se schimbă de săptămâna viitoare, o masă de aer rece se va extinde. Alina Șerban, ANM: Minimele ajung sub 0 grade
Știri România 15:51
Vremea se schimbă de săptămâna viitoare, o masă de aer rece se va extinde. Alina Șerban, ANM: Minimele ajung sub 0 grade
Parteneri
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Adevarul.ro
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Stiri Mondene 15:21
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Saveta Bogdan amenință că îl dă pe Gheorghe Turda în judecată. „Mă face el amatoare, știe câte CD-uri am eu?”
Stiri Mondene 13:48
Saveta Bogdan amenință că îl dă pe Gheorghe Turda în judecată. „Mă face el amatoare, știe câte CD-uri am eu?”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
ObservatorNews.ro
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Mediafax.ro
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților
KanalD.ro
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților

Politic

George Simion a venit „întâmplător” la Timișoara, la hotelul în care are loc reuniunea PSD: a transmis un mesaj membrilor partidului
Politică 16:11
George Simion a venit „întâmplător” la Timișoara, la hotelul în care are loc reuniunea PSD: a transmis un mesaj membrilor partidului
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Politică 17 apr.
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fostul jucător de la FCSB: ”Am citit că risc ani grei de închisoare”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi