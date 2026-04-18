Vizita emoționantă a fost intermediată de Gabriella Koszta, actriță, traducătoare și editor al cărții „Mereu cu pălărie” (2021), dedicată Rékăi Nagy, din care au fost publicate fragmente de Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca.

După ce am tastat la interfon numărul apartamentului și am urcat cu liftul-retro la etajul al 5-lea, Borbála și Réka au fost gazde impecabile.

„O femeie fără ceva pus pe cap este pe jumătate dezbrăcată!”

„Din păcate, nu mai am niciun exemplar din cartea despre mama, dar o să caut word-ul și ți-l voi trimite”, se scuză fiica artistei, stânjenită de vizita jurnaliștilor români, prima de când mama ei s-a mutat în capitala Ungariei. Se scuză că nu vorbește limba, însă se multiplică. Lucrează la laptop, o întreabă pe Reka dacă totul e ok, ne face cafea, ne aduce apă și dulciuri-stil.

De ce „Mereu cu pălărie”? Réka explică: „Fiindcă o femeie are nevoie mereu de ceva pus pe cap. Altfel, pare așa, despuiată”.

Niciodată vizitată acasă de presa din România, actrița își caută cu grijă cuvintele în limba română.

Alături de Anikó Széles, Réka Nagy a fost actrița maghiară din Transilvania care, imediat după facultate, a obținut roluri în filme și a devenit cunoscută la nivel național – Gabriella Koszta

Nepoata doctorului care dă numele spitalului din Sfântu Gheorghe

Réka Nagy s-a născut în 1941, la Sfântu Gheorghe. Era nepoata celebrului doctor chirurg Kristóf Fogolyán, directorul spitalului.

Copilăria și-a petrecut-o într-o familie armeano-secuiască bogată și foarte respectată. Mama sa divorțată, considerată dușman de clasă, după moartea cunoscutului bunic a fost nevoită să se mute cu cei 3 copii la Cluj-Napoca, în 1954, unde a lucrat la maternitatea înființată de Dominic Stanca.

Amintirile de atunci sunt dureroase.

„Azi, Spitalul Județean de Urgență din Sepsiszentgyörgy se numește Dr. Fogolyán Kristóf! Casa noastră e goală și acum! Mai am un frate, acolo, la Sfântu Gheorghe“, spune Nagy.

„Comuniștii ne-au luat casa și ne-au dat afară din ea! Am trăit 20 de ani într-o pivniță! Iar la Cluj am primit un apartament mic, în afara orașului”, rememorează venerabila doamnă Nagy.

Cum i-a spart timpanul colegului de scenă, care îi era și profesor

După terminarea Liceului Teoretic István Báthory, împotriva voinței mamei sale, a fugit să se înscrie la Institutul de Teatru István Szentgyörgyi, care tocmai se mutase din Cluj-Napoca la Târgu Mureș. Actorul György Kovács și regizorul György Harag i-au fost profesori.

György Kovács nu lăuda cu ușurință, dar Réka era preferata sa absolută! Au jucat împreună în primul spectacol al Teatrului Studio din Târgu Mureș, Tartuffe. Kovács era Tartuffe, Réka o juca pe Elmira. La repetiții, a rugat-o să nu fie subtilă: „Când voi fi obraznic cu tine, nu ezita să mă plesnești cu toată puterea!”. Cererea i-a fost îndeplinită și a ajuns la spital cu timpanul spart!

În 1963, a absolvit facultatea, apoi a fost invitată la Cluj-Napoca, la teatrul condus de Endre Senkálszky. Timp de 12 ani (1963-1975) a jucat în zeci de spectacole.

„Eu știam că sunt frumoasă”

„Sincer, am fost frumoasă. Eu știam că sunt frumoasă! Și da, era coadă la ușa mea”, afirmă sincer, azi, Réka.

Actrița favorită și feblețea regizorului Francisc Munteanu vorbește despre Sergiu Nicolaescu sau Dan Spătaru, în timp ce semnează mai multe fotografii în care apare. „Niciunul nu mai e printre noi”.

Era fire sportivă, a jucat tenis de câmp, cu Ilie Năstase și Ion Țiriac. E bucuroasă că s-a lăsat de fumat după zeci de ani!

Réka Nagy, între jucătorii de tenis Ilie Năstase și Ion Țiriac, în 1973. O epocă în care tenisul românesc cucerea lumea, iar farmecul cinematografiei autohtone era reprezentat de actrițe talentate precum Réka Nagy. Foto: Facebook Teatrul Românesc

Pusă pe tavă într-un bikini minuscul și „oferită” pretendenților, în „Îmblânzirea scorpiei”, spre disperarea iubitului gelos

La începutul carierei, s-a confruntat nu doar cu provocări profesionale. Un MeToo înainte vreme: „În acea perioadă, colegul meu Dezső Nagy s-a îndrăgostit de mine și voia cu orice preț să ne căsătorim. Mă chinuia cu gelozia lui… Se uita din culise la cât de sincer îmi sărutam partenerul… A fost groaznic”.

„De exemplu, spectacolul «Îmblânzirea scorpiei», regizat de János Taub. Taub a avut ideea ca, în timp ce se desfășura cererea în căsătorie, eu, care o interpretam pe Bianca, să fiu oferită pretendenților într-un bikini minuscul sau, cu alte cuvinte, să fiu purtată goală pe o tavă. Dezső era furibund!”, a povestit Nagy.

Réka a dobândit notorietate națională în 1973, datorită serialului Pistruiatul, regizat de Francisc Munteanu, primul serial color produs în România. Réka a făcut rolul profesoarei de istorie Iulia Prodan.

„Hm… Costel Băloiu era spectaculos. Mai înspre vremea noastră, când l-am întâlnit, făcuse așa, o burtă… Tu o ai mică!”, face ea cu ochiul reporterului.

Mulți dintre noi și-o amintesc din BD-uri, unde a fost Angela și, ulterior, Angela Căpșună, soția plutonierului interpretat de Sebastian Papaiani.

Brigada Diverse în alertă! și BD la munte și la mare s-au filmat în 1971. Réka Nagy a mai jucat în „La vârsta dragostei (1963), Golgota (1966), Cântecele mării (1971), Sfânta Tereza și diavolii (1972) , Dragostea începe vineri (1972) sau Trei scrisori secrete (1974).

„Ce fosta Securitate? Și acum suntem urmăriți! Peste tot!”

„Fosta Securitate? Ce fostă? Și acum suntem urmăriți! Peste tot!”, se aprinde actrița: „Întotdeauna existau în preajmă un vecin sau o cunoștință simpatică, care mă denunțau. Ultima picătură a fost când a trebuit să vorbesc românește cu mama în casa scării!”.

În 1975, în urma căsătoriei cu regizorul Lajos Fazekas, s-a mutat în Ungaria, unde s-a angajat la Teatrul Național din Budapesta, apoi din 1978 a devenit membră a Teatrului Național din Pécs, iar în cele din urmă, în perioada 1988-1999, a fost actriță la Teatrul Hevesi Sándor din Zalaegerszeg.

Mutarea în Ungaria nu a adus cu sine succesul.

Contractul de la Pécs nu a mai fost reînnoit în 1985 și a fost controlor de calitate pentru o companie din Budapesta care vindea haine pentru copii. În 1987 a deschis Réka Boutique, unde vindea bibelouri, deodorante Limara și geluri de duș Fa.

Prietena sa din copilărie Zsuzsa Máthé, provenită tot din Ardeal, a vizitat-o în boutique împreună cu soțul ei, Imre Higyed, și datorită acestei vizite Réka a revenit pe scena teatrului de la Zalaegerszeg.

Odată cu mutarea, cred că sufletul ei a fost cel mai afectat. Aici nu trebuia să se abandoneze jocului, să se deschidă și să-și arate personalitatea, ci să se dovedească tot timpul – Gabriella Koszta

Rolul de mamă, „cel mai mare”

Budapesta n-a fost neapărat succes, dar a însemnat „cea mai mare fericire și bucurie”, nașterea fiicei ei, Borbála. După mai multe sarcini pierdute.

„Din acel moment, am fost în primul rând mamă. Și pot spune că acesta este cel mai mare și mai dificil rol din viață, unul fără repetiții sau pauze! Nu m-aș fi gândit niciodată”, repetă.

Virtuozitatea Rékăi nu este doar frumusețea ei, ci și farmecul personalității sale, care nu se estompează niciodată. Frumusețea este evidentă, de aceea este banală. Farmecul personalității lui Réka, pe de altă parte, este țesutul conjunctiv al unui farmec unic, independent de frumusețe și intangibil, care se dezvăluie în fiecare gest și privire. Ironia malițioasă cu care evaluează și remediază fără efort situațiile jenante! Acestea sunt virtuțile unui actor care fac ca un rol să prindă cu adevărat viață pe scenă – Gabriella Koszta

