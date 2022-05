Albert a venit la „Casa iubirii” pentru a-și găsi jumătatea. Fostul concurent de la „Survivor România” a intrat deja în atenția concurentelor, astfel că de cum a pășit în show a primit foarte multe întrebări din partea fetelor.

„Grațiela: Care a fost cea mai lungă relație a ta?

Albert: Nu am avut relații lungi, să știi.

Ștefania: Pasagere?

Albert: Nu știu dacă sunt pasagere. Cred că șapte luni.

Grațiela: Nu-ți dorești să ai ceva serios sau nu a fost să fie?

Albert: Bună întrebare.

Ștefania: Șapte luni mi se pare o relație serioasă.

Grațiela: Păi, la 25 de ani mi se pare puțin șapte luni.

Albert: Am avut un stil de viață destul de haotic, cu plecări, am fost și prin afară. Am avut un stil de viață destul de agitat și atât a durat”, relatează kanald.ro.

Albert Oprea are 25 de ani și locuiește în București. Afacerea fostului concurent de la „Survivor România” a dat faliment, iar acum el își dorește să se concentreze și asupra vieții amoroase. Fostul Războinic își dorește să își găsească o iubită pe placul său în acest show matrimonial.

Albert Oprea a fost unul dintre cei mai buni concurenți de la „Survivor România”, dar și mărul discordiei din echipa Războinicilor, intrând în numeroase conflicte cu colegii lui.

„Când am intrat, mă credeam foarte puternic, credeam că nimic nu mă poate doborî, probabil și vârstă, dorința de afirmare. Credeam că am experimentat tot până acum, eu am lucrat și pe afară, am stat departe de familie și mă simțeam foarte pregătit pentru Survivor”, declara Albert după ce a fost eliminat de la „Survivor România”.

