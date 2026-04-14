Reprezentanta țării noastre va urca pe scenă în a doua semifinală, ocupând poziția cu numărul 3 in concurs, într-o competiție extrem de puternică. În plină campanie de promovare internațională, Alexandra Căpitănescu a continuat turneul „Eurovision Pre Parties”, unul dintre cele mai importante trasee de expunere pentru artiștii participanți.

În weekendul de Paște, artista a fost prezentă la „Eurovision in Concert”, unul dintre cele mai mari evenimente dedicate fanilor Eurovision, organizat anual la Amsterdam. Momentul live al piesei „Choke Me” a avut un impact remarcabil, devenind cel mai vizualizat clip de pe contul WiwiBloggs dintre toate cele 26 de prestații ale artiștilor prezenți.

Performanța confirmă statutul piesei ca fenomen viral, „Choke Me” cucerind topurile internaționale și generând sute de reacții online, analize și videoclipuri din partea fanilor și creatorilor de conținut, care apreciază atât compoziția, cât și interpretarea live intensă a Alexandrei Căpitănescu.

În Amsterdam, artista a interacționat activ cu ceilalți concurenți, participând la sesiuni foto și realizând conținut pentru social media, consolidând astfel conexiunea cu comunitatea Eurovision.

Turneul continuă în forță: Alexandra Căpitănescu va urca pe scena pre-party-ului din Londra pe 19 aprilie, dar și la primul eveniment de acest tip organizat în România, pe 18 aprilie, la Arenele Romane din București.

Pe lângă aparițiile live, artista pregătește și lansarea unei versiuni acustice, la pian, a piesei „Choke Me”, realizată alături de colegul său de trupă, Thomas Circota, oferind publicului o nouă perspectivă emoțională asupra piesei.

Succesul piesei este confirmat și de performanțele digitale: „Choke Me” se apropie de 2 milioane de ascultări pe Spotify, iar pe TikTok a generat peste 5.000 de creații și 20 milioane de vizualizări.

Pentru canalul oficial de YouTube al Eurovision, Alexandra Căpitănescu a realizat un cover al piesei „Fuego”, interpretată inițial de Eleni Foureira (Cipru 2018), moment care a primit un feedback extrem de pozitiv din partea fanilor, mulți dintre aceștia considerând-o deja favorita la câștigarea trofeului Eurovision 2026.

În paralel, Alexandra Căpitănescu și echipa ei, formată din Matei Cohal, Luca Sofron, Bogdan Stoican și Thomas Circota, se pregătesc intens pentru semifinală și finală, care vor avea loc în luna mai, la Viena.

Programul include repetiții coregrafice, probe de costume, sesiuni de vocal coaching și numeroase interviuri. Din echipa creativă fac parte nume importante precum Jan Bors, Bogdan Nedelcu, Emil Rengle și Alex Mihut. Piesa „Choke Me” este compusă de Alexandra Căpitănescu alături de Călin Grajdan, Majii și Ștefan Condrea, beneficiind de producție adițională din partea lui Daniel Gibson, cunoscut pentru colaborările cu trupa Within Temptation.

Alexandra Căpitănescu este una dintre cele mai promițătoare voci ale noii generații din România, remarcată pentru timbrul său distinct, prezența scenică puternică și capacitatea de a transmite emoție autentică.

Prin participarea la Eurovision Song Contest 2026, Alexandra Căpitănescu își consolidează poziția pe scena internațională și devine un ambasador al muzicii românești, cu șanse reale de a aduce României un rezultat remarcabil.

