Ana Porgras recunoaște totul despre Zanni, după ce a fost eliminată de la „Survivor România”. „Știe că îl iubesc și mă gândesc la el”

Chiar dacă nimeni nu se aștepta ca Ana să părăsească echipa, ei bine, strategiile s-au dat peste cap, iar cel mai afectat a fost Zanni, cu care fosta gimnastă avea o relație specială. Ea a vorbit despre relația lor, în cadrul unui interviu.

„Am văzut și eu reacția lui, cred că după ce am văzut reacția lui am plâns mai mult pentru reacția lui și pentru sentimentele pe care mi le-a transmis.

Mi-am luat la revedere de la el cu ochii în lacrimi pentru că nu am vrut nici eu să mă vadă plângând, i-am spus că el pentru mine este un campion, e Survivor România 2021 și știu că va lupta cu toată puterea lui să câștige premiul”, a spus Ana, pentru WoWbiz.

„Eu în competiție l-am susținut din tot sufletul de Zanni și el pe mine. Mi-a părut rău că am ieșit și că visul meu s-a terminat acolo. Asta a fost 50 la sută și 50 la sută a fost că l-am lăsat acolo și știam că își caută o susținere în mine și în competiția aia eu eram aliatul care era tot timpul lângă el.

Am avut momente în care am vrut să plec și el îmi spunea că eu nu am cum să plec. În primele două săptămâni, când am ajuns, mi se părea imposibil ce se întâmplă, mi se părea că am făcut ceva rău în viață și am ajuns în junglă (…)”, a povestit fosta sportivă despre Zanni.

„Zanni, când nu mai putea, îl simțeam că e trist, îngândurat și mergeam să îl întreb ce e cu el. Vorbeam, el îmi spunea că sunt o luptătoare, eu îi spuneam lui.

De multe ori nici nu vorbeam atât de mult, pur și simplu ne uităm unul la celălalt și înțelegeam lucrurile. Zanni în interior e un om foarte sensibil, de asta m-am apropiat atât de mult de el. Am văzut mai mult decât exteriorul. Știe că îl iubesc și că mă gândesc la el și că o să îl susțin toată competiția (…)”, a adăugat Ana.

Ana îl vede câștigător pe Zannidache

Ana a recunoscut că-și dorește că Zanni să câștige competiția-fenomen „Survivor România” 2021.

„Eu sper din suflet să ajungă în finală, să câștige «Survivor». O să îmi lipsească tot. O să îmi lipsească și dormitul ăla pe scândură.

Noi nu ne-am izolat niciodată de restul grupului, știam unde am venit, eram focusați pe ce aveam de făcut, dar erau și momente când îl luăm în brațe, îi făceam masaj, venea el și mă lua în brațe. Dacă l-aș fi văzut plângând aș fi plâns cu el, l-aș fi luat în brațe și s-ar fi calmat sigur și i-aș fi spus că ce nu te omoară te face mai puternic.

Noi nu ne cunoșteam dinainte, ne-am cunoscut la probele sportive, cu cinci zile înainte de plecare, atunci ne-am văzut prima oară. L-am văzut cât de bun a fost la proba sportivă și am spus din prima zi că o să câștige sigur.

Apoi am mai vorbit, ne-am mai întâlnit și uite așa… A fost o chestie de la început. E mai mult, nici nu pot să explic în cuvinte.

E mai mult decât dragoste, prietenie, sunt niște lucruri care nu se pot exprima în cuvinte”, a spus Ana Porgras.

