Ana Porgras a fost eliminată de la "Survivor România". Concurenta părăsește Republica Dominicană: "M-ați surprins"

La votul publicului au intrat Ana Porgras, nominalizată de Jador, și Sebastian Chitoșcă de la Faimoși, iar de la Războinici, Mellina, alături de Marius Crăciun, nominalizat la rândul lui de Albert Oprea. Din păcate, fosta gimnastă a primit cele mai puține voturi din partea telespectatorilor și a fost eliminată de la „Survivor România” 2021.

Ea a recunoscut că îi era dor de casă, dar nu își dorea să părăsească competiția, mai ales că mai are multe de arătat. Și colegii au fost surprinși de eliminarea ei, Zanni chiar a izbucnit în lacrimi.

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a spus Ana Porgras la Kanal D.

Jador este cel care a trimis-o pe Ana Porgras la votul publicului. „Pe oricine aș vota nu ar fi corect, nu mi-aș dori să plece nimeni, însă trebuie să aleg pe cineva și cei de acasă să vadă că sunt foarte buni cu toții și să rămână doar unul din ei. O votez pe Ana chiar dacă este foarte bună.”, spunea Jador. Nominalizarea lui nu a fost o surpriză pentru fosta gimnastă, pentru că în consiliul anterior propunerea cântărețului a fost aceeași.

Ana Porgras se aștepta să fie eliminată

„Mă așteptam, după consiliul pe care l-am avut când Jador m-a nominalizat. Mă așteptam să fiu nominalizată dacă va ieși favorit. Sunt liniștită, el nu a făcut altceva decât să am scoată în față. Publicul decide cine rămâne. Sunt fericită că am făcut parte din acest proiect. Dacă e să plec, voi pleca cu fruntea sus. Am multe de arătat, drumul meu nu ar trebui să se oprească aici. Vom vedea ce va fi”, spunea Ana Porgras, înainte să afle verdictul publicului.

Ce a postat Ana Porgras pe rețelele de socializare la cinci ore de la eliminarea de la „Survivor România”

Ana Porgras a primit telefonul după ce a părăsit competiția și a ținut să transmită un mesaj în mediul online.

„Va mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis, va iubesc tare mult!”Nu știu dacă au sens cuvintele, nu cred că lucrurile astea se simt. Mi-e destul de greu să vorbesc acum, dar vreau să va mulțumesc pentru toată susținerea…”

Ana Porgras a fost una dintre cele mai curajoase concurente de la „Survivor România”, dar și una dintre cele mai apreciate din competiție. Sportiva a vorbit despre cel mai greu moment din viața ei, acela de a renunța la gimnastică. „Aveam patru-cinci ani și mă jucam afară, cu copiii și, dintr-o joacă, m-am pus în poziția sfoară, mi s-a părut lejer. I-am arătat și mamei ce pot să fac, a vorbit cu o prietenă și aceasta a sfătuit-o să mă ducă la gimnastică.”

