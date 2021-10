Anamaria Prodan, dezvăluiri despre partaj. Cu câți bani ar rămâne impresara după divorțul de soțul ei. „O să îi las lui toată averea”

La scurt timp după zvonurile legate de divorț, Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri neașteptate despre averea ei. Potrivit impresarei, averea este estimată între 50 și 100 de milioane de euro.

„Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro. Am evoluat! E normal să am mai multe brăţări în fiecare an, că muncesc.

Eu şi când eram mică aveam lanţ de aur, când lumea nu ştia ce e ăla. Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară. Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc”, dezvăluia Anamaria Prodan, potrivit Cancan.

În luna iunie a acestui an, după ce s-a zvonit din nou că ar divorța, Anamaria Prodan a făcut dezvăluiri despre partaj.

„Nu am făcut partajul nici prima dată când am divorțat. Nu mă interesează. Credeți că Reghecampf ne-ar lăsa vreodată pe străzi? Reghecampf este fără pereche. Bine că au de cine să vorbească și ce subiecte să aibă.

Eu nu am nevoie de niciun bărbat să îmi facă avere. Eu mi-am făcut singură. O să-i las lui toată averea. Mi-am învățat fetele să nu depindă niciodată de un bărbat. Niciuna nu ar trage cu dinții de vreun bărbat”, a spus Anamaria Prodan pentru ProSport LIVE.

Citeşte şi:

În timpul orelor, a sunat psihologul spitalului. Murise mama unui elev aflat în clasă. Ce a făcut învățătoarea?

Politologul Cristian Pîrvulescu: „În mare măsură, Iohannis l-a desemnat premier pe Cioloș ca să-l compromită și să-l izoleze”

10 indieni, deportați, după ce au lucrat ilegal la drumul din Bonțida. Patronul „n-a fost atent să le facă formele”

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf anunță: „Am depus actele pentru divorț”. Anamaria Prodan și fiul lor, reacții înfiorătoare

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Un tânăr din Turda, care a fost prins de poliţişti fără permis, a scăpat de dosar penal pentru că a fost sincer şi cooperant

HOROSCOP Horoscop 12 octombrie 2021. Peștii s-ar putea elibera de unele iluzii care nu le-au adus nimic bun niciodată

Știrileprotv.ro Reacție dură a Anamariei Prodan după ce Reghe a anunțat divorțul: „Eu am avut în pantaloni ce nu au avut cei care au stat lângă mine!„

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului