„Da, am un divorț la activ! E o experiență de viață, nu regret absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. M-a clădit și sunt ceea ce sunt astăzi! Nu are de ce să îți fie frică, atâta vreme cât gândești cu sufletul și faci lucrurile pentru tine, ca să îți fie bine din toate punctele de vedere, nu are de ce să îți fie frică!

Eu sunt foarte conștientă și tot timpul am promovat singurătatea! Trebuie să știi să suporți singurătatea și să o gestionezi. Restul vin de la sine, căci doar atunci ești OK cu tine, din toate punctele de vedere, minte, suflet și psihic”, a spus Andra Marinescu pentru Ego.

Întrebată dacă divorțul a fot cea mai grea decizie pe care a luat-o, Andra Marinescu a răpuns sincer:

„Nu. Nicidecum. A fost o decizie care a venit de la sine, oarecum firească pentru că lucrurile nu mai funcționau. Nu știu care a fost cea mai grea decizie din viața mea, cred că e vorba de momentul în care mi-am dat seama că tata nu mai este și a trebuit să o iau singură pe picioarele mele.

Cred că a fost singura decizie dificilă! Repet, țin foarte mult ca lucrurile să fie făcute din suflet și cu suflet! Așa facem Visuri la cheie!. Atunci, se întâmplă doar lucruri bune, atât și nimic mai mult! Trebuie să te gândești: “Orice se întâmplă, am o lecție de învățat! Așa trebuie să fie!”.

Cum a ajuns în echipa de la Visuri la cheie

„Din curiozitate a venit. Am fost la casting din pură curiozitate, ca să văd ce se întâmplă și cum este. Iată-mă aici după un casting cu vreo 100 de arhitecți, cam așa estimez că am fost. Gluma a devenit o treabă serioasă și continuă de 3 ani încoace. Eu sunt foarte bucuroasă pentru că fac parte din acest proiect.

Cum mă vezi, așa m-am prezentat! Asta a fost tot ce a trebuit să pregătim, să fim empatici, să știm să socializăm, să știm să ascultăm oamenii, să știm să le rezolvăm problemele și să le aducem Visurile la cheie, pe care ei le așteaptă de la noi!”, a mai adăugat Andra.

