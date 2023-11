Într-un interviu pentru cancan.ro, Victor Vrînceanu a făcut dezvăluiri despre înțelegerile pe care le-a făcut cu Andreea Antonescu după despărțire. Cei doi au decis să pună punct relației la numai trei luni după ce fiica lor, Venice Victoria, a venit pe lume. Din păcate, jurnalistul nu își vede copilul atât de des pe cât și-ar dori, însă nu uită niciodată să-i trimită artistei bani pentru creșterea micuței.

Deși Andreea Antonescu a declarat în repetate rânduri că își crește singură copiii, Victor Vrînceanu nu a vrut să comenteze aceste afirmații făcute de fosta iubită. Atunci când au decis să pună punct relației, artista a considerat că este în regulă ca fostul iubit să îi pună lunar o sumă de bani în cont pentru a putea avea grijă de Venice Victoria. „Când am avut discuția finală despre despărțire, am întrebat-o cum facem cu copilul. Eu mă gândeam la program, iar ea mi-a spus că e OK dacă îi dau o anumită sumă de bani pe lună”, a spus ziaristul.

„Din momentul despărțirii i-au intrat negreșit banii în cont lună de lună”

Victor Vrînceanu nu a vrut să spună câți bani îi trimite Andreei Antonescu lunar, deși a menționat că a stat puțin să se gândească dacă îi va da suma cerută de ea. „Revenind la suma înaintată de ea, am stat și m-am gândit mult, pentru că nu iau niciodată decizii sub impulsul momentului. Peste două zile i-am scris pe WhatsApp că accept să îi dau suma pe care a cerut-o. Până la urmă, banii sunt pentru fiica mea, Victoria. Și nu aș vrea vreodată ca Andreea să simtă că m-am opus sau am negociat cu ea. I-am dat cât a vrut. Din momentul despărțirii i-au intrat negreșit banii în cont lună de lună în ziua de 15, sau poate mai devreme.”

Și a continuat: „Pentru Victoria nu am limite. Nu am eu bani mulți, dar atât cât am, dacă are nevoie fata mea, îi dau! I-am spus Andreei în nenumărate rânduri, atât verbal, cât și în scris, că poate apela la mine oricând. Recent i-am propus să ne vedem să vorbim despre turta Victoriei care va fi în decembrie, să ne organizăm. I-am spus că voi plăti eu tot”.

„Mi-a spus că îmi oferă două weekenduri pe lună și câteva ore de vizită în timpul săptămânii”

Fostul iubit al Andreei Antonescu a decis să plătească el petrecerea de 1 an a fiicei sale, care va avea loc în decembrie. Victor își dorește să o ajute pe cântăreață cât de mult poate.

Victor Vrînceanu o vede pe Venice Victoria doar o dată pe săptămână și consideră că nu este suficient. El i-a propus Andreei Antonescu să stabilească programul în mod egal, însă ea nu a fost de acord. „Eu sunt un tip organizat și îmi place să respect un program cu rigurozitate. Mai ales când vine vorba despre o fetiță de 10 luni care are nevoie de stabilitate. Motiv pentru care i-am propus Andreei să semnăm un draft de program la notariat. Ca să știm amândoi unde să ne uităm atunci când ne organizăm programul. Să nu fie loc de discuții nedorite. Să fie totul civilizat. (…) A trimis înapoi o variantă modificată total. De unde eram obișnuiți și înțeleși pentru împărțirea timpului petrecut cu Victoria în mod egal, acum mi-a spus că îmi oferă două weekenduri pe lună și câteva ore de vizită în timpul săptămânii.”

„Am spus clar că nu sunt de acord sub nicio formă cu expunerea Victoriei pe rețelele sociale și în scopuri comerciale”

Jurnalistul a rugat-o pe Andreea Antonescu să nu o expună pe fiica lor pe rețelele de socializare și să nu o implice în campanii de publicitate în mediul online. De asemenea, Victor Vrînceanu nu este deloc de acord ca Venice Victoria să fie luată de mama ei la evenimente mondene.

„Am spus clar că nu sunt de acord sub nicio formă cu expunerea Victoriei pe rețelele sociale și în scopuri comerciale. Nu am să acceptat niciodată ca fiica mea de 10 luni să fie folosită în campanii de promovare de diverse produse. Păi, noi, părinții ei, pentru ce muncim? Ca să o protejăm și să o ferim de astfel de lucruri. Așa mi se pare normal. Și mai e un aspect extrem de important. (…) A spus că Victoria nu este vreun șef de clan mafiot sau ofițer de securitate ca să fie ferită de fotografii.”

Se pare că Andreea Antonescu nu a ținut cont de cerințele tatălui fetiței sale, astfel că vedeta postează des fotografii cu Venice pe rețelele de socializare, însă în imagini îi ascunde chipul. Mai mult, jumătatea trupei Andre a avut și câteva campanii publicitare pe Instagram la produse pentru bebeluși, unde fiica ei apare în postări.