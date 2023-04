Andreea Bălan a fost filmată de către paparazzii CANCAN când s-a întâlnit în miezul nopții cu Jador și au avut gesturi tandre. Artista venise să îl ia pe cântăreț de la o petrecere, în zona Floreasca, iar el era vizibil euforic. În urmă cu mai bine de o săptămână, vedeta a fost surprinsă în club alături de Cătălin Cazacu, care o sorbea din priviri.

Invitată la emisiunea lui Dan Capatos, „Xtra Night Show”, Andreea Bălan a negat că ar avea o relație cu Jador sau cu Cătălin Cazacu. Fosta concurentă de la „America Express – Drumul Aurului” susține că este o femeie singură și nu are de ce să dea explicații despre viața sa amoroasă.

„Trăiesc din plin. Sunt mai ceva ca un rockstar. Eu sunt singură, adică n-am mai afișat nicio relație de aproape doi ani și nici nu am mai făcut declarații legate de viața mea personală, dacă sunt sau nu sunt cu cineva și atunci fiind văzută în club, s-a speculat că aș fi săptămâna trecută cu un coleg din trust, cu Cătălin Cazacu. Acum că sunt cu colegul meu, fratele meu, Jador. (…) Eu și Jador suntem colegi, lucrăm împreună și urmează să mai lansăm o piesă împreună”, a mărturisit Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

„Nu e singurul care are privirea aia când mă vede”

În urmă cu câteva săptămâni, artista și Jador au lansat o melodie împreună, iar acum se pregătesc de un alt proiect. Andreea Bălan a anunțat că va avea câteva concerte alături de cântăreț. Pe de altă parte, vedeta este de părere că e o femeie atrăgătoare și este normal ca bărbații să îi facă ochi dulci, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Cătălin Cazacu.

„Nu sunt un cuplu cu nimeni. Nici cu Cazacu și nici cu Jador. Suntem la același impresar (n.r. – ea și Jador) și avem foarte multe proiecte împreună și concerte. Pe 16 mai suntem în Belgia, apoi mergem în Iași. Nu se pune problema de o relație. Voi știți cum este el de îmbrățișează pe toată lumea. Nu e singurul care are privirea aia când mă vede. Așa a plecat și Cătălin când m-a văzut în club. Avem foarte multă treabă împreună, urmează să mai scoatem și o piesă împreună”, a adăugat cântăreața.

„Profit acum când am o stabilitate și mă simt foarte bine să ies”

Atunci când are puțin timp liber, după ce le bagă pe fetițe la somn, Andreea Bălan preferă să iasă în oraș cu prietenii și să se distreze. A muncit de mică și nu a avut timp să trăiască din plin viața, iar acum recuperează.

„Nu vreau să îmi mai expun viața personală. Chiar și atunci când o să fiu cu cineva, nu vreau să mai discut despre acest subiect. Mi se pare că eu am muncit foarte mult, iar eu la 20 de ani nu am trăit ce trebuia să trăiesc la 20 de ani. Profit acum când am o stabilitate și mă simt foarte bine să ies. Îmi împart viața între fetițele mele, carieră. Eu am foarte multă energie pentru că sunt disciplinată. Singura mea responsabilitate este față de fetițe și de mama.”

