La începutul anului 2020, Andreea Berecleanu era înlocuită la pupitrul știrilor de Alessandra Stoicescu. După ce a plecat de la Antena 1, la doar câteva luni, prezentatoarea a semnat contractul cu Prima TV, unde și lucrează în prezent. Într-un interviu pentru Playtech, vedeta a fost întrebată dacă are vreun regret că a plecat de la Antena 1, după 17 ani petrecuți în cadrul acestui trust.

„Omul sfințește locul în orice domeniu, iar telespectatorii simt asta. Cei care sunt obișnuiți cu imaginea de atâția ani, îți și scriu lucrul ăsta. Sunt colegi care-mi spun «Am crescut cu cei de la televizor».

Atunci când auzi, îți dai seama că au trecut atâția ani și e normal. În general, nu am regrete, fac în așa fel alegerile încât să nu am. Evident că exista o zonă de risc, dar alegerile mele sunt asumate întotdeauna”, a spus Andreea Berecleanu, în exclusivitate pentru playtech.ro.

Prezentatoarea s-a acomodat rapid în noua echipă de la Prima TV și este mulțumită cu ceea ce face. Spre sfârșitul anului 2020, ea a decis să se întoarcă pe micul ecran și de un an prezintă știrile la Prima TV.

„E foarte bine, este o echipă tânără care are și seniori, oameni cu care m–am mai intersectat în alte structuri redacționale și cu care mă știu de foarte mulți ani. Am întâlnit oameni cu care nu mă mai văzusem de 30 de ani, oameni care au făcut televiziune în tot timpul ăsta și a fost foarte plăcut. În același timp, e și suflul tânăr adus de oameni foarte proaspeți, de 20 și ceva de ani, cu care sunt în redacție. Îmi aduc aminte de noi, așa cum eram la începuturi. După un an de știri la Prima TV, rezultatele sunt foarte bune, având în vedere cum am pornit. A fost un reviriment al postului după schimbarea patronatului și sunt niște rezultate senzaționale. Practic ai ajuns în top la posturile comerciale, ai depășit toate posturile de nișă, consacrate de 10 ani. Nu e puțin lucru, iar atmosfera e foarte plăcută și e esențial”, a declarat Andreea Berecleanu pentru sursa mai sus menționată.

Cum decurge o zi din viața Andreei Berecleanu

Vedeta are o firmă de comunicare de care se ocupă, asta pe lângă jobul în televiziune. Andreea Berecleanu a povestit cum arată o zi obișnuită din viața ei.

„E destul de dinamică. Am și întâlniri cu clienții pe partea de comunicare, pe care-i am de la firmă, iar după amiază, de la ora 15.00 până la 19.00, când mi se termină jurnalul, sunt la redacție. Seara sunt în familie. Dar cam la 9 – 10 dimineața sunt deja în priză”, a declarat prezentatoarea de la Prima TV, pentru sursa mai sus menționată.

